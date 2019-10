Unikla nová videonahrávka Kočnera s Trnkom: Tajná kamera na prokuratúre odhalila to, čo nemal nikto vidieť

Ešte nechutnejšie ako sme čakali? Len nedávno vyplávala na svetlo sveta zvuková nahrávka rozhovoru medzi obžalovaným mafiánskym podnikateľom Mariánom Kočnerom (56) a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom (55).

Na nej ho Kočner školí ako malého chlapca, vulgárne mu nadáva a najmä rieši, prečo išiel Trnka vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka (50). Teraz si Slováci môžu „vychutnať“ ďalšiu videonahrávku tejto dvojice, ktorá zachytáva, ako Kočner inštaluje zrejme u Trnku v kancelárii skrytú kameru.

Mal byť garantom právneho poriadku v štáte, no spolčil sa s mafiánskym vybavovačom. Meno Dobroslava Trnku sa na verejnosti pretriasa už od pamätnej voľby generálneho prokurátora v roku 2011. Polícia ju vyšetruje v súvislosti s kupovaním poslancov, k čomu sa priznáva aj Kočner na zvukovej nahrávke s Trnkom. „Ty si k…t. Ty si jeden nebetyčný k…t., k…t, k…tov. (...) Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Vieš k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do p..e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom,“ nadáva Trnkovi Kočner. Nepáči sa mu, že si prokurátor ukryl zvukový záznam z Gorily a ponúkal ho Haščákovi za milión eur.

Kočner úkoluje Trnku

Trnka v súčasnosti pracuje na Generálnej prokuratúre, no od vypuknutia škandálu je ukrytý doma na péenke. V nedávnom rozhovore povedal, že sa až neskôr rozhodne, či dobrovoľne opustí svoju pozíciu prokurátora alebo nie. Generálna prokuratúra tvrdí, že kým nie je obvinený, nemôže konať. Zdá sa, že Trnkovi môže priťažiť nová videonahrávka, ktorú zverejnilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Na nej vidieť Kočnera, ako pomáha Trnkovi inštalovať skrytú kameru, zrejme u neho v kancelárii. Na zázname je dátum 1. 1. a 2. 1. 2000, no nie je jasné, či ide o automatické prednastavenie kamery, alebo práve v tom čase reálne kameru inštalovali. „Dátum nemusí byť nastavený správne, záznam mohol vzniknúť aj o niekoľko rokov neskôr, ak si nikto nedal námahu nastaviť v kamere presný čas,“ pripomínajú investigatívci.

V tom čase bol Trnka hlavným vojenským prokurátorom. „Nebol priamo námestníkom na generálnej prokuratúre. Hlavná vojenská prokuratúra mala sídlo inde, to znamená, že ak nahrávka pochádza z roku 2000, tak kanceláriu mal mimo hlavnej budovy,“ hovorí Trnkova bývalá advokátka a prokurátorka Eva Mišíková. Trnka sa potom v roku 2004 stal generálnym prokurátorom.

Nahrávka začína neznámym hlasom.počuť na začiatku muža, ktorý odovzdáva kameru v aute. Neskôr sa hodiny presunú o deň dopredu na hodinu 10.08. Na začiatku veľa nevidieť, lebo niekto stojí presne pred objektívom. Počuť však, ako si Trnka objednáva kávu.

„Dobré ránko, dáme si dve kávičky, dobre?“ hovorí. Neskôr sa zo záberu vynára brucho Kočnera, ktorého jasne počuť. Ten je pri kamere a inštruuje Trnku, ako má sedieť na gauči, aby ho bolo spolu s jeho hosťami vidieť aj na videu. „Sadni si tam,“ povie Kočner. Námestník generálneho prokurátora poslúchne. „Tu sedávame,“ odpovedá Trnka. Kočner zatiaľ pohybuje kamerou, aby bolo všetko napokon pekne vidieť. „O. K., teraz poď sem,“ dodáva Kočner, Trnka si opäť presadne a video sa končí.

Možné vydieranie

Na existenciu videozáznamu upozornil nedávno advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Ten prízvukuje, že Trnka je podozrivý, že ako generálny prokurátor vo vlastnej kancelárii inštaloval s osobou z kriminálneho prostredia nahrávacie zariadenie „pravdepodobne s cieľom vydierania“.

Vo vyšetrovacom spise k vražde Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) sa má nachádzať viacero nahrávok, ktoré zachytil tím vyšetrovateľov. Je možné, že táto je jednou z nich. Podľa advokáta Kuciakovcov Daniela Lipšica si tak Trnka mohol nahrávať svoje návštevy, keď s nimi riešil veci, ktoré potreboval mať zaznamenané. „Sú tam aj obrazovo-zvukové záznamy, ktoré reálne vytvárajú závažné podozrenie z ďalšej trestnej činnosti,“ dodal Lipšic.

Nový Čas sa snažil skontaktovať aj s Trnkom, no neúspešne. Sám Trnka však nedávno odmietol, že by bola zvuková nahrávka s Kočnerom reálna.skonštatoval Trnka.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár hovorí, že to presahuje akúkoľvek profesionálnu i etickú úroveň. V stanovisku však naznačuje, že kameru namontovali až v čase, keď bol Trnka generálny prokurátor, čiže po roku 2004. „Bude nevyhnutné zistiť obdobie, dokedy boli audiovizuálne prostriedky v kancelárii generálneho prokurátora inštalované. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár chce ubezpečiť verejnosť, že takéto metódy nepoužíva, pretože k takémuto niečomu by sa nikdy neznížil,“ povedala hovorkyňa Andrea Predajňová.

Kariéra Dobroslava Trnku

- 1999 - 2004: Hlavný vojenský prokurátor

- 2004 - 2011: Generálny prokurátor

- 2011 - súčasnosť: Prokurátor