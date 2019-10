Detaily obžaloby Kočnerovho komanda: Peniaze za vraždu Kuciaka († 27) dostali v servítke

Je to čierne na bielom. Prokurátor pred pár dňami podal obžalobu na štvoricu ľudí, ktorí sú podľa neho zodpovední za popravu novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na svetlo sveta sa teraz dostala samotná 93-stranová obžaloba, v ktorej prokurátor podrobne opisuje, ako k vražde malo dôjsť a čo konkrétne sa dialo niekoľko hodín po nej. Hlavného objednávateľa Mariána Kočnera (56) usvedčujú zo stretnutia s ďalšou obžalovanou Alenou Zsuzsovou, ktoré zadokumentovali pomocou mobilných telefónov. Čo všetko zistili vyšetrovatelia?

Jeseň 2017: Sledovačka

Zoltán Andruskó sa pozná s Alenou Zsuzsovou už od roku 2010, keď sa zoznámili cez sociálnu sieť a spolu chodili k veštkyni. Andruskó bol v roku 2018 hlavným sprostredkovateľom medzi Zsuzsovou a dvoma vykonávateľmi vraždy. Kočner si prostredníctvom svojho blízkeho priateľa Petra Tótha zabezpečil zhotovovanie fotografií a videí za finančnú odplatu. V tíme mali byť aj ďalší bývalí pracovníci ŠtB Miroslav Kriak, Juraj Škríp a Štefan Mlynarčík. Na fotografi ách sa nachádzal aj Kuciak, tie sa potom dostali ku Kočnerovi cez Tótha na USB kľúči.

December 2017 - január 2018: Objednávka

Kočner si objednal vraždu novinára, ktorý „poukazoval na rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť“ s tým, že Kuciaka treba uniesť a potom ho zavraždiť. Za vykonanie sľúbil vyplatiť doposiaľ nezistenú finančnú odmenu. Kočner ani Zsuzsová sa totiž k vražde nepriznávajú. Za realizáciu vraždy, ktorú zadávala Zsuzsová svojmu kamarátovi Andruskóovi, mu sľúbila celkovo 70 000 €. Z toho 20 000 € mu strhla ako dlh za nevykonanú vraždu prokurátora Žilinku a advokáta Lipšica. Na Andruskóov mobil odfotila osobné údaje Kuciaka. Kočner poskytol informácie o záznamoch zo sledovania Kuciaka v elektronickej podobe.

Január 2018: Tím

Andruskó oslovil bývalého policajta Tomáša Szabóa, ktorý priviedol aj svojho kamaráta exvojaka Miroslava Marčeka. Odovzdal im mobil s fotografiami.

5. - 19. február 2018: Obhliadka

Marček so Szabóom vykonali v rozličných hodinách obhliadku v okolí miesta bydliska Kuciaka. 17. 2. jeden z obvinených zakúpil dva kusy tlačidlových mobilov - Alcatel 1054 a Nokia C201 a dva kusy SIM kariet O2. Kúpené boli zrejme na iné meno a následne predané obžalovaným. Práve to, že išlo o nové SIM karty, prezradilo polícii, že vo Veľkej Mači boli tieto telefónne čísla úplne prvýkrát a obžalovaní nimi komunikovali len medzi sebou.

21. február 2018: Vražda vo Veľkej Mači

O 16.40 hod. sa Marček so Szabóom stretli v Kolárove. Spoločne išli Citroënom Berlingo k Veľkej Mači, obaja si vtedy aktivovali svoje pracovné mobily.

O 18.28 hod. vodič Szabó vyložil z auta Marčeka pri miestnom ihrisku. Ten mal so sebou pištoľ zn. FEG model P9R kalibru 9 mm Luger, ktorá bola vybavená podomácky vyrobeným tlmičom hluku výstrelu. Zbraň získali z Maďarska. Szabó požiadal bývalého spolužiaka, ktorý dokáže obrábať kovy, aby im vyrobil novú hlaveň a tlmič – zistili však, že pištoľ automaticky nevymieňa náboje.

O 18.31 hod. šiel k rodinnému domu Kuciaka, kde sa ukryl v letnej kuchynke a čakal na dvore.

O 20.21 hod. bez použitia násilia vošiel do rodinného domu cez vchodové dvere a vystrelil na Kuciaka. „Keď videl, že Kušnírová odišla na WC do miestnosti vedľa kuchyne, pristúpil k vchodovým dverám, zabúchal, a keď prišiel Ján Kuciak, tak mu strelil do hrude. Následne odstrčil dvere a keď videl, že tam stojí aj Martina Kušnírová, ktorá vzápätí vbehla do kuchyne, išiel za ňou a v kuchyni jej strelil do hlavy. Pri odchode ešte raz vystrelil na Jána Kuciaka,“ povedal Marček. Ten najskôr odmietal vypovedať, neskôr sa priznal. Po čine odišiel cez vstupnú bránku smerom k miestnemu ihrisku, odkiaľ dal mobilom znamenie Szabóovi, aby prišiel pre neho. Presunuli sa k Andruskóovi, ktorému oznámili, že to je vybavené.