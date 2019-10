Jankovská a Trnka: Plná mzda za úkryt na péenke! Pozrite sa, koľko zarábajú

Po tom, čo na verejnosť prenikli informácie, že bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (48) a bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka (55) čulo komunikovali s Mariánom Kočnerom (56), obaja zostali na péenke.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V ich prípade to však neznamená, že na výplatnej páske dostanú oveľa menej peňazí ako obyčajný smrteľník. Na základe špeciálneho zákona je ich plat takmer rovnaký, akoby celé dni strávili v práci. Jankovská sa pritom aj po dočasnom zbavení funkcie môže tešiť na slušný zárobok. Jankovská si s Kočnerom mala vymeniť asi 6-tisíc správ cez Threemu, v ktorých sa rozprávajú o živých kauzách. Kočner po nej posielal aj odkazy iným sudcom, ako napríklad v prípade jeho zmeniek:

„Nech robí, čo má, lebo skončí na Kuciaka.“ Jankovská s ním kamarátsky komunikovala: „Ja som aj tak viac na pomstu ako na prachy, fakt, z toho mám väčšiu radosť.“ Sama však odmieta, že by Kočnera vôbec poznala. Minister spravodlivosti voči nej inicioval disciplinárne konanie, ktoré sa týkalo jej klamstiev v súvislosti s návštevou vily advokáta Radomíra Bžána v Chorvátsku. Po tom, ako na to prišli novinári, sa Jankovská bránila, že to nie je pravda. Natrel ju však samotný Bžán. Disciplinárna komisia v stredu pomerne expresne rozhodla o Jankovskej dočasnom pozastavení funkcie sudkyne.

Dostane tretinový plat

Jankovská pôsobila na Krajskom súde v Bratislave od začiatku októbra. Žiadnu agendu však nevybavovala, lebo vedúcemu oznámila, že je na péenke a zdržiava sa v luxusnom byte svojich synov za 600-tisíc eur. O ňom si, paradoxne, písala aj v Threeme. Zaujímavým zistením je, že na rozdiel od bežného smrteľníka sa jej ako sudkyne do stredy netýkali výrazné zrážky zo mzdy. Tá v jej prípade podľa majetkového priznania tvorí okolo 3 160 € mesačne. Podľa zákona má totiž nárok na takmer plný plat aj počas „domáceho liečenia“. „Z neho vyplýva, že zákon poskytuje sudcovi príplatok tak, aby mu aj počas práceneschopnosti bol zachovaný funkčný plat (po odpočítaní povinných platieb štátu a poisťovniam),“ vysvetlil právnik Marek Benedik. O peniaze ju ukrátia až od stredy, keď jej disciplinárka pozastavila funkciu. Napriek tomu si bude užívať mzdu vo výške 30 % základnej časti platu, čo môže byť od 600 do 900 €.

Podobný prípad je aj prokurátor Dobroslav Trnka, u ktorého sa prevalila nahrávka s Kočnerom, kde ho mafiánsky podnikateľ školí ako malého chlapca. Kočner na nej chce od Trnku vedieť, prečo išiel vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka nahrávkou Gorily: „Vydierať Haščáka? Môžeš mi to vysvetliť? Čo tebe j..e? Ten Slavo je môj kamarát, do p..i. Mám s ním rozbehnuté nejaké veci.“ Trnka okrem iného na nej potvrdzuje, že má u Kočnera uložené peniaze z rôznych „biznisov“. Prokurátor hovorí, že nič také nerobil, a je tiež na maródke od štvrtka minulého týždňa.

Svoje stanovisko, či vo svojej funkcii skončí, napriek výzvam prokurátorov stále neposkytol. Plat mu pritom beží takmer v plnej výške aj počas péenky, keďže zákon je nastavený podobne ako v prípade sudcov. Podľa informácií Nového Času to môže byť okolo 3 900 € mesačne. U Jankovskej aj Trnku bola kontrola zo Sociálnej poisťovne. „Ani u jedného nebolo zistené jeho porušenie, takže nie je dôvod ani na odobranie nemocenskej dávky, ani na nejaké sankcie,“ povedal hovorca Peter Višváder.

31 704 € ročne, 2 642 € mesačne

Sudca bratislavského súdu Vladimír Sklenka si s Kočnerom vymenil tiež tisícky správ. Mafiánsky podnikateľ ho úkoloval zisťovaním informácií a on mu ich s radosťou poskytoval. Neváhal na to využiť ďalších sudcov a občas sa Kočnerovi posťažoval, že nestíha písať vlastné rozsudky. Neprekvapí fakt, že Sklenka do práce od prevalenia tiež nechodí. „Čerpal dovolenku 23. 10. 2019. V dňoch pondelok a piatok má povolený výkon pracovnej činnosti sudcu v domácom prostredí. Rovnako bude čerpať dovolenku v dňoch 29. 10. - 31. 10. 2019,“ povedal predseda Krajského súdu Ján Golian.

Koľko zarábajú

Monika Jankovská

- 38 000 € ročne*, 3 160 € mesačne* (* odhad )

- na péenke dostávala takmer plný plat

- po dočasnom zbavení funkcie sudkyne berie 30 % zo základného platu, 600 až 900 € mesačne

Dobroslav Trnka

46 800 € ročne*3 900 € mesačne* (* odhad )

- na péenke dostáva takmer plný plat