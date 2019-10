Fotka detí s otcom je výsmech do tváre vystrašenej Wisterovej: Únos môže mať hrozné následky na život chlapcov

Vojna pokračuje! Moderátorka Vera Wisterová (42) je už skoro týždeň v neustálom strachu.

Jej manžel americko-izraelského pôvodu Jeremy Hulsh (40) totiž minulý štvrtok utiekol s ich synmi Harlowom (8) a Theom (5) zo Slovenska a podľa informácií Nového Času by mali byť v Amerike. Keďže sa Jeremy vytratil aj s deťmi počas súdom nariadeného stretnutia, polícia naňho vydala medzinárodný zatykač. Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Na sociálnej sieti sa však objavila správa od americkej novinárky Maliny Saval, ktorá sa k celej veci vyjadrila a dokonca zverejnila príspevok anonyma o celej situácii. Všetko však naznačuje, že spomínaný anonym je práve Hulsh, ktorý tak prvýkrát prehovoril po škandalóznom rozhodnutí utiecť s deťmi z krajiny.

Hulsh a Wisterová sa tri roky naťahujú o svoje najväčšie poklady, keď sa moderátorka aj so synmi Harlowom a Theom na konci roka 2016 natrvalo presťahovala na Slovensko. Odvtedy sa rozhádaní rodičia nevedeli dohodnúť a s deťmi sa otec mohol stretávať len každý druhý týždeň v utorky a vo štvrtky v sprievode Very alebo jej určeného človeka.

Minulý štvrtok však nastal hrozný zvrat a Wisterová o svojich synov prišla. Jeremy totiž s chlapcami utiekol z bratislavského nákupného centra a podľa vopred premysleného plánu sa aj s chlapcami dostal až do Ameriky, kde žije aj jeho rodina. Ako sa mu však podarilo z nákupného centra ujsť, keď mal byť pod dozorom Very alebo ňou poverenej osoby, nevedno.

Prvé signály

Okrem najbližších má Hulsh v Amerike aj veľa priateľov, medzi ktorých patrí aj novinárka Malina Saval. Tá včera neskoro v noci na sociálnej sieti zverejnila status, kde napísala svoje pocity o celej kauze, zverejnila fotku Jeremyho so synmi a pridala aj pár riadkov od anonyma.

„Pre tých, ktorí sledujú Jeremyho Hulsha, citácia uvedená v statuse anonyma prichádza z dôveryhodného, mimoriadne spoľahlivého zdroja, ktorý zatiaľ musí zostať v anonymite, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana všetkých zúčastnených strán. Anonym je jednotlivec, ktorý neúnavne pracuje v posledných niekoľkých rokoch, aby sa ubezpečil, že zavládne spravodlivosť,“ napísala záhadne novinárka, ktorá je Hulshovou dobrou kamarátkou.

Snímka, ktorú zverejnila, vyobrazuje vysmiateho Jeremyho so synmi, čo môže byť v tejto zložitej situácii pre Veru, ktorá je strachom bez seba, poriadnym výsmechom do tváre. Nie je tiež vylúčené, že sa môže za anonymom skrývať práve Hulsh, ktorý takto vyslal okrem prvých textových signálov do sveta aj pozitívnu a bezstarostnú fotku.uvádza neznámy zdroj, ktorý avizuje, že na svetlo sveta vyjdú v blízkej budúcnosti aj iné zaujímavé detaily zo života Very a jej manžela.

Zatykač na únoscu

Nový Čas sa obrátil aj na políciu s otázkou, či muži zákona zverejnené slová novinárky a anonyma evidujú a ako budú celý prípad ďalej riešiť. Späť však prišla len veľmi stručná odpoveď. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie vo vami uvedenom prípade nie je možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie,“ povedal nám hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Okrem zúfalej matky teda celú vec intenzívne riešia aj štátne orgány, ktoré už na únoscu vydali medzinárodný zatykač. „Okresný súd Bratislava V dňa 26. 10. 2019 vydal príkaz na zatknutie spolu s medzinárodným zatýkacím rozkazom pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a pre prečin únosu,“ pridal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak a rovnako sa vyjadrili aj z polície.

„V súvislosti s medializovaným prípadom môžeme potvrdiť, že policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V vykonávajú vyšetrovanie vo veci trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a vo veci trestného činu únosu. Po osobách aj naďalej intenzívne pátrame,“ prezradila hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Slamková.