Krutý ortieľ pre mladučkú dcéru Slováčka a Patrasovej: Rakovina prsníka!

Smutná správa potvrdená. Anička Slováčková, dcéra českej herečky Dády Patrasovej a saxofonistu Felixa Slováčka, bojuje so zhubným ochorením.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Talentovanej herečke, ktorá účinkovala tiež v českej verzii Tvoja tvár znie povedome, pred troma rokmi diagnostikovali nezhubný nádor. Vtedy si v prsníku nahmatala dve hrčky. Ako píše extra.cz, situácia sa bohužiaľ opakuje, verdikt je ale neúprosnejší. V rovnakej oblasti má Anička nádor tentokrát zhubný, diagnózu sa dozvedela pred troma týždňami.

,,Našli mi zhubný nádor,“ potvrdila portálu herečka. ,,Nie som v priamom ohrození života. Lekári začali okamžite s liečbou. Pred sebou mám chemoterapie a ďalšie veci... Asi sa to chirurgicky vyberie, ale to zatiaľ presne neviem,“ povedala pre extra.cz.

Anička sa milovanej profesie vzdať nemieni. ,,Viem len to, že ma to nijak nenúti nerobiť moju prácu. Neruším pracovné záväzky, idem v rovnakom režime ako predtým. Snažím sa s tým vysporiadať tak, že to vyliečim prácou,“ povedala odhodlane herečka s tým, že herectvo a spev miluje.