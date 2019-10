Desivá zrážka so smetiarskym autom v Česku: Nehodu neprežila matka a dve deti

Tragická nehoda osobného a nákladného auta pri Mníšku v Liberecku si v piatok popoludní vyžiadala tri životy, ďalší človek bol zranený.

Na mieste zomrela vodička osobného auta a dieťa, druhé dieťa podľahlo ťažkým zraneniam pri preprave vrtuľníkom do nemocnice v pražskom Motole. ČTK to povedal hovorca Zdravotníckej záchrannej služby Libereckého kraja Michael Georgiev.

Nehoda sa stala dnes krátko pred 14:30 v smere do Mníška. "V ľavotočivej zákrute došlo k stretu osobného vozidla so smetiarskym vozidlom," opísala nehodu krajská policajná hovorkyňa Vladimíra Šrýtrová. Čo bolo príčinou tragickej havárie, polícia zisťuje. Cesta 13 z Liberca na Frýdlant zostala pre dopravu do večera uzavretá. Podľa jednotného systému dopravných informácií bola otvorená okolo 21:00.

Na mieste zomrela vodička a maloletý spolujazdec. "Utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," povedal Georgiev. Záchranári už im podľa neho nemohli pomôcť. Ďalšie dieťa bolo v kritickom stave, vrtuľník ho prepravoval na špecializované pracovisko v Prahe. Po ceste ale napriek všetkej snahe zdravotníkov zraneniam podľahlo. Vodič nákladného vozidla bol s ľahkým zranením prevezený do libereckého traumacentra. V tomto roku ide podľa záchranárov o najtragickejšiu nehodu v Libereckom kraji.

Úsek, ktorý spája Liberec s Mníškom, je nový a relatívne rovný. Podľa miestnych cesty zvádzajú vodičov k prekračovaniu maximálnej povolenej rýchlosti. Ako uviedla TN.cz, tachometer havarovaného Seatu sa po zrážke zastavil na rýchlosti blížiacej sa k 180 km/h.