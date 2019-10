V Tatrách je stret s medveďom na dennom poriadku: Ľubomírova suseda meškala do práce, dôvod jej nik neveril!

Pre medvede je v týchto dňoch hlavnou prioritou si pred zimným spánkom zadovážiť čo najviac výživnej potravy. Pri jej hľadaní ich neodradili ani električky, ani tatranské ulice, ba ani špeciálne staničky na odpadkové kontajnery.

Do konca septembra na území mesta Vysoké Tatry zaevidovali viac ako sedemsto stretov s medveďom. Zatiaľ, našťastie, bez akejkoľvek ujmy na zdraví. Odniesli si to len odpadkové koše, polámané ploty a iné drobné poškodenia majetku. „V takejto závažnej situácii sa Vysoké Tatry ešte nikdy nenachádzali. Z pohľadu kompetencií mesta sme urobili všetko, čo sme mohli. Viac už urobiť, bohužiaľ, nevieme. Stav je natoľko závažný, že sa už skutočne bojím o životy domácich aj turistov. Premnoženie medveďov však nie je len vecou samosprávy. Je potrebné, aby sa riešením situácie zaoberali štátne inštitúcie ako rezort životného

prostredia, Štátne lesy TANAPu, či Vláda SR. Len v roku 2019 sme zaslali viac ako 10 upozorňujúcich listov a žiadostí o riešenie tejto situácie,“ povedal nám primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš no aj napriek tomu zatiaľ neuvažujú o vyhlásení mimoriadnej situácie na území Tatier. Tá bola vyhlásená tatranským krízovým štábom kvôli medveďom 8. apríla 2016.

Pán Ľubomír (56) zo Smokovca sa s medveďmi stretáva skoro denne. „Žijem tu celý život a niekedy sme medveďa stretli raz za desať rokov, teraz je to skoro denne. Naposledy som ho stretol v sobotu.

Pamiatku zo stretnutia si odnieslo moje auto. Našťastie sú to len drobné škrabance na nárazníku. Ak by to bolo niečo viac neviem, kto by mi nahradil škodu. Bežne sa stáva, že kým vyjdem ráno z domu,

musím sa najprv poriadne porozhliadať, či tu nemáme návštevu. Minule suseda nemohla odísť do práce do nemocnice, lebo tu boli tri medvede a v práci jej to samozrejme neverili. Nie je to príjemné spolužitie. Len 30 metrov za našim domom pred týždňom medveď strhol veľkého jeleňa.

Dnes z neho ostala len koža,“ popísal pán Ľubomír denné starosti Tatranca.

Jeho slová potvrdil aj tatranský mestský policajt Jozef Štefaňák (51) „Sú to šelmy, ale veľmi inteligentné. Vždy si nájdu spôsob ako sa dostať k potrave. Našli si ho aj u týchto špeciálnych železných staničiek na kontajnery. Cez hornú medzeru tam pošlú mladé medvieďa, a to povyhadzuje všetko na jedenie von a potom sa opäť prepchá späť. Tieto malé medzery sme zabezpečili železnou pásovinou a celú staničku sme ešte ohradili elektrickým ohradníkom.“

Pavol Majko, šéf Správy TANAP-u vidí problém v nedostatočnom zabezpečení odpadov. „Naozaj treba zabezpečiť aby sa medvede nemali šancu dostať k takejto potrave v kontajneroch. Nikto nás napríklad neprizval na konzultácie, keď riešili konštrukciu staničky ani keď ich osádzali. No ani streľba medveďov nič nerieši, ku kontajnerom prídu potom ďalšie medvede. Oni si hľadajú najľahší spôsob obživy a keď mi ju takto ponúkame a takto ich k tomu vychovávame, nemôžeme sa čudovať, že sú nám za domom.“

Riaditeľovi Správy Tanapu oponujú starostovia podtatranských obcí. „Medvede v snahe zabezpečiť a nájsť si potravu, zídu k nám do obcí, ak sa nedostanú do kontajnerov v Tatrách. Takto sa tento problém len posunie inde. Naozaj tu treba toto riešiť koncepčne a principiálne.“ Povedal nám starosta obce Gerlachov Ján Hroboň.

Počet medveďov na Slovensku

- v roku 1929 – 21

- v roku 1965 – 314

- v roku 2015 – 1256

Počet stretov s medveďom v Tatrách

- v roku 2009 - 48

- v roku 2015- 248

- v roku 2018 - 525

- v roku 2019 -702

Približný priestor na život jedného medveďa je 7,8km²

Počet turistov v Tatrách v roku 2018 – 2,8 mil