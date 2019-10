Na Liptove je živá dvojica z populárnej rozprávky: Slovenská Máša a medveď

Akoby im z oka vypadli! Ruská animovaná rozprávka Máša a medveď sa teší u detí veľkej popularite a ich nezbedné príbehy zabávajú malých i veľkých.

Zdá sa však, že Mášu, ktorá sa kamaráti s medveďom, máme aj doma pod Tatrami. Táto naša však nemá jedného, ale oveľa viac mackov. V kontaktnej zoo pri Liptovskom Mikuláši majú až sedem medveďov a ich opatrovateľkou je aj Nika (25), ktorá s nimi trávi väčšinu času.

„Všetky sú súrodenci, všetky sa narodili v januári a všetky sú veľkí maznáci. Ako prvý k nám prišiel Kubo, ten bude mať teraz 4 roky, o rok mladší je Viliam, potom prišli trojičky Hanka, Maťko a Bystrík, tie budú mať 2 roky a posledným prírastkom sú Mišo a Máša, ktorí oslávia rok,“ hovorí Máša, ktorá má všetkých veľmi rada, ale najviac jej prirástol k srdcu Viliam.

„Každý z nich je iný, iná osobnosť. Jedno však majú spoločné. Keďže sú s nami odmalička, milujú kontakt, sú na človeka strašne naviazané, vyžadujú našu pozornosť. Sú to maznáci a človek by veľakrát ani nepovedal, že je to medveď,“ prezrádza ošetrovateľka s tým, že rozkošní chlpáči zbožňujú aj maškrty. „Čím sladšie, tým lepšie,“ dodáva so smiechom.

