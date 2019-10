Video zo Starého Smokovca naháňa hrôzu: Maco prišiel až na policajnú stanicu

Premnožené medvede v Tatrách sa začínajú socializovať. Nielenže sa prechádzajú ulicami a vyhľadávajú potravu, ale už začínajú navštevovať aj tatranské inštitúcie. Často ich vidieť na železničnej stanici a naposledy prišiel medveď aj na Obvodné oddelenie PZ v Starom Smokovci.

Nevedno, či prišiel podať trestné oznámenie, alebo sa chcel len posťažovať na pomery v národnom parku. „V minulosti sa pohyboval okolo nášho oddelenia, ale aby prišiel pred dvere, to sa ešte nestalo,“ čuduje sa náčelník Obvodného oddelenia PZ v Starom Smokovci Róbert Hermel (42). „Našich príslušníkov to však veľmi neprekvapilo, natočili si ho na video a potom monitorovali jeho ďalší pohyb. Polícia sa v Tatrách s medveďom stretáva naozaj často. Použiť zbraň však môže len v priamom ohrození života a zdravia, a to sa ešte nestalo.

“Podľa primátora Vysokých Tatier Jána Mokoša by na území Tatranského národného parku malo žiť 25 medveďov, no podľa posledných známych oficiálnych údajov je ich až 134. „Situácia v Tatrách je už neúnosná a bez pomoci to nezvládneme. Prosím, pomôžte,“ apeluje na kompetentné štátne orgány primátor a pokračuje: „Minulého roku sme mali do konca septembra zaznamenaných 332 stretnutí s medveďmi na území nášho mesta, tento rok je to viac ako dvojnásobok - 702. Inštalovali sme viac ako 50 staničiek na odpady, elektrické ohradníky a naši policajti skoro každú noc plašia tieto šelmy. Je to všetko málo, medveďov je jednoducho na také malé územie priveľa a stále ich pribúda.“

Aj prednosta železničnej stanice v Starom Smokovci Ján Pavelka (53) má s medveďmi bohaté skúsenosti.. Neviem, kedy to konečne začne niekto riešiť...?“