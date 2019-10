Hráči Brcelony si v Prahe neurobili dobré meno.

Po zápase Ligy majstrov proti Slavii Praha aj napriek výhre 2:1 nedokázali skryť svoju frustráciu z nepresvedčivého výkonu. Po poslednom hvizde rozhodcu expresne rýchlo odišli z trávnika a ako sa ukázalo, tak aj zo šatne.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré ukazuje zábery zo šatne Kataláncov po ich odchode. Hviezdne mená svetového futbalu zanechali po sebe doslova spúšť. Veď posúďte sami.