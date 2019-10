Fanúšikovia a novinári čakali márne: Útek Messiho a spol. zo štadióna Slavie

Víťazstvo bez fanfár! Favorizovaná Barcelona síce v Lige majstrov vyhrala v Edene nad pražskou Slaviou (2:1), no po utrápenom a rozpačitom výkone.

Nebyť Lionela Messiho (32), ktorý strelil expresný gól a na druhý prihral, lietal by líder španielskej La Ligy ešte vo väčších problémoch. Aj tak schytal doma ostrú kritiku, ktorá neobišla ani argentínskeho kanoniera.

Hviezdy Barcelony sa po zápase rýchlo vytratili z ihriska. Slavisti sa sťažovali, že im niektorí ani nepodali ruky. Messi podľa španielskych médií sa neobťažoval pozdraviť s vlastnými fanúšikmi na tribúne. Veľké dusno vraj bolo v barcelonskej kabíne. Vyvolala ho intenzívna debata po nepresvedčivom výkone. Milionárske esá si vybili frustráciu útekom zo štadióna. Hoci sú povinní prejsť mixzónou, Messi, Suárez či Alba si našli podľa sport.es inú únikovú cestu.

Oduševnene hrajúca Slavia nemala ďaleko k senzácii. Zhorela však na slabej produktivite. Proti gigantovi si vypracovala gólových šancí aj na dva zápasy, no využila iba jednu. „Slavia hrá, ako keby mala vyhrať Ligu majstrov. Má také vysoké sebavedomie, že proti Barcelone, Dortmundu a Interu Miláno nastupuje s rovnakou vierou, s akou zdoláva Zlín alebo Opavu,“ vystrúhal „zošívaným“ poklonu španielsky denník El Pais.

Doterajšie tri hrdinské bitky Slavie v skupine Ligy majstrov s európskymi veľkoklubmi stačili iba na zisk bodu. „Teší nás, že sa vyrovnávame alebo prevýšime týchto súperov. Skvelé pre nás, že proti nám zdržujú hru, že sa boja o výsledok a zakopávajú lopty do autu. No keď sa niekto pozrie na tabuľku, nikto to nevie a máme iba bod,“ posťažoval sa kapitán Slavie Tomáš Souček.

Strelcovi jediného gólu domácich Janovi Bořilovi sa o Messim musí aj snívať. Často sa pozeral pri jeho povestnej akcelerácii na chrbát Juhoameričana. „Bránil som ho osobne, ale nedal sa zastaviť. Urobil kľučku na jednu alebo druhú stranu a už bol za mnou. Nemohol som ho chytiť.“ V jednom zo súbojov ho zložil na trávnik. „Po anglicky mi hovoril, že som ho trafil lakťom. Proti mne to bolí. Nemal tam chodiť,“ dodal Bořil.

Zo zákulisia duelu

Slavia - Barcelona

- zápas videli v 215 krajinách sveta

- súboj snímalo 18 kamier

- v jednej stávkovej kancelárii stavili Česi 400 000 eur na víťazstvo Barcy. Na triumf Slavie dali len 5 500 eur

- 12 hráčov Barcelony malo vyššiu hodnotu ako celá Slavia

- bolo akreditovaných 140 novinárov a 50 fotografov

- hviezdy hostí vozil po Prahe autobus českej firmy, ktorý si Barca prenajala a polepila vlastnými symbolmi

- Messi a spol. bývali v luxusnom hoteli Four Seasons pri Karlovom moste