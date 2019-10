Sagan je zo senzačnej novinky nadšený: Čo však bude s Tour de France? Poznáme odpoveď

Slovenský cyklista Peter Sagan sa v roku 2020 premiérovo predstaví na Giro d'Italia. Oznámil to vo štvrtok v deň oficiálnej prezentácie trasy pretekov v Miláne.

Giro je jediná z troch Grand Tours, na ktorej sa Sagan ešte nezúčastnil, 103. ročník podujatia odštartuje 9. mája v Budapešti.

Práve vo štvrtok popoludní v Miláne organizátori predstavili trasu Giro d´Italia 2020 a Sagan bol osobne súčasťou tejto slávnosti. Nechal sa aj vyfotiť s víťaznou trofejou. K tejto fotografii na twitteri pridal krátky, ale výstižný text: "Nech žije Giro d´Italia!"

Viva il @giroditalia! pic.twitter.com/PSNE4cKUca — Peter Sagan (@petosagan) 24. októbra 2019

"Stále som hovoril o tom, že Petrov program sa v budúcnosti môže zmeniť. V roku 2020 sme do jeho programu pridali Giro d´Italia, kde by mal zabojovať o bodovaciu súťaž. Myslím si, že šampión, akým je Peter, by mal aspoň raz v kariére súťažiť na Gire. Toto naše rozhodnutie je zároveň prejavom rešpektu voči tomuto trafičnému podujatiu v našom športe. Ešte som nemal možnosť podrobne spoznať trasu pretekov, ale tradične by tam malo byť niekoľko etáp, ktoré budú vyhovovať Petrovi. Zároveň chcem zdôrazniť, že fanúšikovia vo Francúzsku sa nemusia obávať. Peter Sagan bude rovnako súťažiť v júli na Tour de France," informoval manažér tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk.