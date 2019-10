Predstaví sa konečne na slávnych pretekoch? Sagan sa definitívne rozhodol

Slovenský cyklista Peter Sagan sa v budúcom roku po prvý raz vo svojej kariére predstaví na pretekoch Giro d´Italia.

Trojtýždňové prestížne podujatie zo série Grand Tour sa v roku 2020 začne v maďarskej metropole Budapešť, čo zrejme tiež pomohlo rozhodnutiu Sagana a jeho tímu Bora-Hansgrohe podporiť jeho účasť. Trojnásobný majster sveta a držiteľ 113 víťazstiev v profikariére na ceste by sa v budúcej sezóne mal tradične predstaviť aj na Tour de France, kde v minulosti získal rekordný počet sedem víťazstiev v bodovacej súťaži. Navyše zvažuje aj účasť na olympijských hrách v Tokiu.

"Taliansko má špeciálne miesto v mojom srdci. Je to krajina, kde som v roku 2008 vyhral svoje prvé majstrovstvá sveta (juniorský titul v pretekoch cross-country horských bicyklov - pozn.) a strávil tam prvé roky profikariéry v cestnej cyklistike. V posledných desiatich rokoch som mal tú česť súťažiť na množstve prestížnych pretekov v Taliansku, ale niečo mi stále chýbalo. Bolo to Giro d´Italia," uviedol Peter Sagan na webe svojho tímu Bora-Hansgrohe. "Nemyslím si, že existuje cyklista, ktorý by nechcel byť súčasťou Giro d´Italia, jednej z najväčších výziev v cyklistickom svete. Preto som veľmi rád, že 9. mája 2020 budem stáť na štarte budúcoročného Gira v Budapešti. Nebude to ľahké, ale teším sa. Prvé tri etapy v Maďarsku budú pre mňa zároveň príležitosť predstaviť sa blízko Slovenska. Som presvedčený, že slovenskí fanúšikovia nebudú chýbať popri trati a povzbudzovať ma," doplnil Peter Sagan.

Sedemnásobný držiteľ zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže na Tour de France oslávi v januári okrúhlu tridsiatku, ale na pretekoch Okolo Talianska nikdy nejazdil vzhľadom na svoj nabitý program na jarných klasikách. Sagan sa doteraz z pretekov Grand Tour osemkrát predstavil na Tour de France a štyri štarty pridal na španielskej Vuelte.