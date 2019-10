Smutná Meghan si pred kamerou vyliala srdce: Na toto nebola v manželstve s Harrym vôbec pripravená

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan odhalili svoje trápenia národu.

Britská televízia ITV o nich odvysielala dokument Harry a Meghan: Africká cesta. Vojvodkyňa v ňom viditeľne utrápená priznala, že prechádza ťažkým obdobím. Hoci Američanka predpokladala, že byť manželkou britského princa bude náročné, na to, čo naozaj po ich svadbe nastalo, pripravená nebola. ,,Je to ťažké... Neviem, či to niekto dokáže pochopiť... Ale keď som prvýkrát stretla svojho súčasného manžela, moji kamaráti boli naozaj šťastní, pretože ja som bola šťastná. Ale moji kamaráti z Veľkej Británie mi povedali: ,Jasné, že je skvelý, ale nemala by si s ním byť, pretože britský bulvár ti zničí život´,“ povedala Meghan.

Priznala, že britský bulvár nikdy veľmi nečítala a tak nemala predstavu, aké to bude. Moderátor Tom Bradby sa jej spýtal, či dokáže naďalej znášať ten tlak. ,,Úplne úprimne, už dlho hovorím H – takto volám svojho muža – v živote nestačí len prežívať, zachraňovať sa v niečom, to nie je zmysel života. Máte sa mať dobre, byť šťastný. Naozaj som sa snažila prispôsobiť britskej schopnosti neukázať svoje pocity, aj keď sa necítite dobre,“ priznala. ,,Pravda je, že som si nikdy nemyslela, že to bude jednoduché, ale myslela som si, že to bude aspoň fér. Snažím sa s tým zmieriť a beriem to deň po dni,“ priznala vojvodkyňa.

Brady reagoval, že jej postavenie, bohatstvo a popularita ide ruka v ruke s určitou kontrolou od verejnosti. ,,Keď ľudia hovoria veci, ktoré nie sú pravda, a vy im poviete, že to nie je pravda, ale oni majú možnosť to naďalej tvrdiť... Neviem, či by s tým hocikto na svete bol zmierený. To je niečo iné ako kontrola,“ myslí si Meghan. Šťastnou ju však robí aspoň rodinný život. ,,Dobré je, že mám bábätko a môjho manžela a tí sú najlepší,“ vyznala sa. Meghan a Harry sa zosobášili v máji 2018, v máji 2019 prišiel na svet ich syn Archie.