Kto zachráni mamičke život? Zúfalá Jarka potrebuje novú obličku

Radosť z bábätka vystriedal smútok. Po tom, ako Jarka (27) z Vyšného Slavkova (okr. Levoča) pred polrokom porodila vytúženého synčeka Doriana, pocítila na vlastnej koži aj odvrátenú tvár osudu.

Mladej mamičke totiž začali zlyhávať obličky a trikrát do týždňa musí absolvovať dialýzu. Svojho malého anjelika vtedy necháva v starostlivosti svojej sestry. Zúfalá mladá žena nevyhnutne potrebuje transplantáciu a pokúša sa nájsť dobrého človeka, ktorý by jej životne dôležitý orgán daroval.

Už odmalička Jarka vedela, že s ňou nie je všetko úplne v poriadku. Spočiatku sa jej zdravotné problémy začali prejavovať ako komplikácie s bielkovinami. Ako sama priznáva, v rodine tomu nevenovali veľkú pozornosť.

„Neskôr sa moja mama, ktorá tiež mala transplantovanú obličku, opýtala svojej lekárky, či mi urobia odborné vyšetrenia. To bolo asi pred siedmimi rokmi a výsledky neboli najlepšie. V posledných dvoch rokoch sa to zhoršilo a tehotenstvo proces zlyhávania ešte urýchlilo,“ vysvetlila milujúca mamička, ktorá si napriek zhoršujúcemu sa stavu užívala tehotenstvo a na svojho synčeka sa neskutočne tešila.

Už v tom čase musela dodržiavať prísne pravidlá stravovania. „Dialyzovaní pacienti nemôžu jesť všetko a majú prísne diéty, aby nemali veľa vody a ďalších látok v tele. To sa môže prejaviť aj na vývoji bábätka,“ vysvetlila.

Hrozí jej smrť

Slabosť a únava. Tak sa cítila Jarka bez dialýzy, bez ktorej nedokáže fungovať. Musí ju absolvovať trikrát do týždňa. „Takýmto pacientom hrozí aj smrť! “ zdôrazňuje zúfalá mamička. Ešte viac ako vlastné utrpenie ju sužuje to, že v čase, keď by si mala naplno užívať materstvo, trávi veľa času bez svojej malej ratolesti.

Cesta do nemocnice a späť trvá spolu dve hodiny. To však nie je všetko. „Dialýza trvá tri, štyri hodiny. Ak by som na nej bola kratšie, zdravotná poisťovňa by to neuhradila, pretože by nebola účinná. Stáva sa aj to, že sanitka potom čaká, kým sú ošetrení všetci pacienti, ktorých viezla. Takže každý tretí deň som od synčeka preč aj sedem hodín,“ opisuje svoje trápenie osudom ťažko skúšaná žena, ktorá prežíva najťažšie chvíle života.

Oporu a pomoc našťastie nachádza u svojich najbližších. „Nebyť sestry Mirky, ktorá mi pomáha a stará sa o Doriana, kým som v nemocnici, neviem, ako by som si poradila,“ priznala.

Čakanie na darcu

Jarku môže v tejto chvíli zachrániť už len transplantácia. Čakanie na obličku sa jej však zdá nekonečné. „Moja mama čakala 4-5 rokov. Neviem si predstaviť, že by som taký dlhý čas musela neustále odchádzať od svojho synčeka. Sú to ťažké chvíle,“ smutno konštatuje žena z východného Slovenska. Preto sa rozhodla pre medializáciu, prostredníctvom ktorej sa snaží osloviť ľudí ochotných pomôcť. Určitá nádej jej svitla pred pár dňami.

„Ozvala sa mi istá pani, ktorá by bola ochotná obličku darovať. Mala absolvovať vyšetrenia, ale odvtedy som s ňou nebola v kontakte. Takže neviem, ako to dopadne,“ s rozpakmi hovorí Jarka, ktorá má pre prípadného darcu dojímavý odkaz.

„Ten, kto mi pomôže, nezachráni len jeden život, ale dva. Budem mu vďačná do konca života,“ uviedla mladá žena, ktorá, samozrejme, odmieta za orgán platiť. „Jednak by to nebolo etické, nedovoľuje to zákon a v neposlednom rade peniaze nazvyš ani nemám,“ uzavrela.

Počty transplantácií na Slovensku (ročne)

- 160 transplantácií obličky

- 35 transplantácií pečene

- 25 transplantácií srdca

Od roku 1990 sa uskutočnilo:

- 3 300 transplantácií obličky

- 320 transplantácií srdca

- 310 transplantácií pečene