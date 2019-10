Meghan a Harry si otvorili ústa, čo povedali, nik nečakal: William má o svojho brata strach

Princ William (37) sa strachuje o emocionálne zdravie svojho brata Harryho (35).

Ako informuje zahraničný portál People, vojvodkyňa Meghan (38) a princ Harry si vyliali srdce v novom dokumente Harry a Meghan: Africká cesta, ktorý vysiela britská televízia ITV. Do celej veci sa mal zapojiť aj princ William, ktorý má o svojho brata oprávnený strach.

Ako informoval zdroj z kráľovského paláca, Meghan a Harry sú momentálne veľmi krehkí. V dokumente sa manželia priznali, ako im veľmi škodí britská tlač. "Je to nepretržité riadenie," hovorí Harry o svojom duševnom zdraví. "Keď som si myslel, že sme z najhoršieho von, všetko sa zrazu vrátilo. Viem, že je to niečo, čo musíme zvládnuť," odznelo v dokumente.

Keď ich africké turné pomaly končilo, médiami preletela správa o tom, že Meghan podala žalobu na britský denník, ktorý zverejnil jej súkromný list adresovaný otcovi Thomasovi Marklovi. "Našou prácou je aj to, aby sme si nasadili masku statočnosti. Je veľa vecí, ktoré nás mrzia - najmä tie, ktoré nie sú pravdivé," priznal Harry.

Jeho cieľom je zamerať sa na skutočnosť a žiť v realite. "Nechcem byť vtiahnutý do tejto šikany, ktorá zabila moju matku," pokračoval. Tiež hovoril o vzťahu s Williamom. "Sme bratia, vždy budeme bratia. Momentálne ideme každý inou cestou, ale vždy tu budem preňho, rovnako ako viem, že on tu vždy bude pre mňa. Nestretávame sa už tak často, ako sme boli zvyknutí, pretože sme veľmi zaneprázdnení, ale milujem ho,“ vyjadril sa Harry.

V dokumente hovorila o svojich pocitoch aj Meghan. Trápi sa, pretože netušila, do akej miery ju zasiahnu nepravdivé a falošné správy, ktoré o nej a jej rodine vychádzajú. "Nikdy som si nemyslela, že to bude ľahké, ale myslela som si, že to bude fér. Ak by to malo byť fér, tak by som odišla zo svojho postu hneď, ak by som spravila niečo zlé. Je mi to veľmi ľúto," neudržala emócie Meghan. "Nikto na svete by nebol v pohode s tým, ak o ňom hovoria nepravdivé informácie," dodala.