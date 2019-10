Vojvodkyňa Meghan podala žalobu na bulvár: Zverejnili súkromný list pre jej otca

Manželka britského princa Harryho Meghan podala žalobu na bulvárny denník Mail on Sunday, ktorý zverejnil jej súkromný list.

Podľa jej právnych zástupcov bolo zverejnenie korešpondencie "nezákonné", informovala agentúra Reuters. Nedeľník sa k žalobe zatiaľ nevyjadril. Ručne písaný list, ktorý Mail on Sunday zverejnil, Meghan adresovala svojmu otcovi Thomasovi Markley, s ktorým nemá dobré vzťahy.

Podľa Meghaniných právnikov bolo zverejnenie listu súčasťou "kampane tejto mediálnej skupiny", ktorá zverejňuje "chybné a úmyselne nepekné články" o nej a jej manželovi, princovi Harrym. Výdavky za súd podľa právnej firmy budú vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu hradiť zo súkromných zdrojov.

Tridsaťpäťročný vnuk kráľovnej Alžbety II. k podanej žalobe vo vyhlásení uviedol, že sa jeho manželka stala "ďalšou z obetí britskej bulvárnej tlače, ktorá sa púšťa do kampaní proti jednotlivcom, bez toho, aby uvažovala o tom, aké to bude mať následky".

"Ja už som videl, čo sa stane, keď sa z niekoho urobí tovarov a už sa s ním nenakladá ako so skutočnou osobou. Stratil som svoju matku a teraz prizerám tomu, ako sa moja manželka stáva obeťou tých istých mocných síl," napísal Harry . Jeho matka, princezná Diana, zomrela v roku 1997 v Paríži pri dopravnej nehode. Vodič vozidla, v ktorom išla so svojím vtedajším priateľom Dodim al-Fayedom, narazil do mostného piliera, keď sa snažil uniknúť bulvárnym fotografom.