Smoliarka Beáta Dubasová skončila v nemocnici: Prasklo jej rebro

Stačila malá nepozornosť! Speváčka Beáta Dubasová (56) trpí nepríjemnými bolesťami. Dôvodom je prasknuté rebro. Umelkyňa, ktorá tento rok už raz merala cestu do nemocnice, Novému Času prezradila, či bude pre bolestivý úraz rušiť svoje vystúpenia.

Beáta Dubasová patrí k slovenským hudobným stáliciam a pracovný diár má stále plný. Život jej však teraz skomplikovala bolestivá malá nehoda. „Udrela som sa náhodou o sedačku. Myslela som, že som si to len narazila, ale rebro je prasknuté. S tým sa však nič nerobí, musí sa to zahojiť samo. Pobolieva to, ale zvládnem to,“ povedala Novému Času známa speváčka, ktorú dnes čakajú pracovné povinnosti.

„Ešte som odvtedy nemala vystúpenie, teraz v sobotu budem mať v Bytči, tak dúfam, že to zvládnem. Keď sa dýcha bránicou, trošku to cítim, ale spievanie je veľký adrenalín. Keď spievam, na všetko zabudnem, takže vôbec na to nemyslím,“ dodala optimisticky Dubasová, ktorá žiadne maródovanie nemá v pláne. Podobná nepríjemnosť sa jej stala tento rok v marci, keď si poranila ruku pri hrabaní sa v zemine v kvetináči. Ani vtedy sa však vystupovania nevzdala.