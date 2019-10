Sezóna sa pre neho ešte celkom neskončila! Trúfate si na Sagana v cyklistickom šprinte?

Slovenský cyklista Peter Sagan (29) už do konca roka neplánuje žiadne preteky, no čaká ho niekoľko milých sponzorských podujatí. Nejeden fanúšik si tak môže splniť svoj sen.

Tourminátor pripravil na november pre fanúšikov v Severnej i Južnej Amerike dve podujatia s názvom Sagan Fondo, kde ho budú môcť odvážni amatérski pretekári vyzvať do súboja v cyklistickom šprinte. Fanúšikovia v Kalifornii či Kolumbii si tak budú môcť splniť svoj sen a zajazdiť si po boku najpopulárnejšieho cyklistu súčasnosti. Cyklisti spoznali, čo ich čaká na Tour de France 2020: Všetky esá boli v Paríži, len Sagan nie!

„Veľmi sa na to teším. Bude to pre ľudí skvelá skúsenosť. Ide o masové podujatia v rámci programu UCI Cyklistika pre všetkých. Teším sa aj na slnečné počasie, ktoré na Slovensku v novembri nemáme,“ zhodnotil Sagan, ktorý si momentálne vo svojej rodnej krajine užíva s rodinou a so synom Marlonom.

„V týchto dňoch pricestoval na Slovensko aj môj syn Marlon, s ktorým si chcem tiež užiť nejaký čas, a som rád, že je to práve tu doma na Slovensku. Sústredenie na novú sezónu sa začína 23. októbra v rakúskom Lienzi. Skočím asi predtým ešte aspoň na deň do Monaka,“ dodal Sagan.