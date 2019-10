Pred Haščákovým domom sa protestovalo: Desiatky ľudí vytiahli štipľavé transparenty

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS), Spolu a KDH zorganizovali vo štvrtok protest pred domom spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka z kauzy Gorila. Na zhromaždení sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí.

"Týmto protestom chceme ukázať, že sa nebojíme ani najmocnejších ľudí v tejto krajine, ani politikov, ani oligarchov," povedal predseda hnutia PS Michal Truban. Počas akcie znela nahrávka Gorily.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Heslom protestu bolo "Nikdy viac". "Je to závažné slovné spojenie, aby sme tu prelomili to, čo sa tu deje," vysvetlil predseda Spolu Miroslav Beblavý. Povedal tiež, že za zlyhanie si bude pripisovať to, ak o osem rokov budú ľudia musieť protestovať, pretože tu budú znovu podobní oligarchovia ako Penta, ktorí si dokázali kúpiť Slovensko. Predseda KDH Alojz Hlina tvrdí, že tento protest sa mal konať oveľa skôr, pretože kauza Gorila prerástla do veľkých rozmerov. Vyzval ľudí, aby bojovali zmenu v štáte.

Zhromaždením reagovali na nahrávku s názvom Gorila, ktorú v stredu (16. 10.) dostali viaceré médiá. Skupina Penta má byť jedným z aktérov na nahrávke a už avizovala, že podá v tejto súvislosti trestné oznámenie. Rovnako spochybňuje autenticitu nahrávky.

Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006.