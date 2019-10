Muž sa zamiloval do manželkinej kamarátky: Neuveriteľné, ako trojica žije teraz

Manželský pár sa zamiloval do tej istej ženy. Teraz žijú všetci spolu.

Mary Barillas (32) a jej manžel Leo Barillas (34) sa poznajú viac ako 20 rokov, z toho sú 15 rokov manželia a majú spolu dve deti. Ako informuje zahraničný portál The Sun, dvojica má veľkú vášeň pre cvičenie, preto sa rozhodli otvoriť si spoločné fitness centrum CrossFit. Tam sa Mary spriatelila s 29-ročnou Kimberlee Slagle, s ktorou si veľmi rozumeli.

"Najskôr to bolo len priateľstvo medzi Mary a Kimberlee, no iskrilo to medzi nami všetkými. Začali sme spolu randiť a od roku 2016 tvoríme trojicu," povedal Leo. Ako dodal, všetci traja sa navzájom milujú. "Sme k sebe úprimní a všetci tolerujeme to, že milujeme dve osoby. Je to skoro to isté ako normálny vzťah vo dvojici, až na to, že sme traja."

Kiimberlee má tiež dve deti z predchádzajúceho vzťahu, avšak ani to nebola žiadna prekážka. Teraz žijú všetci spolu v jednom dome. "Namiesto dvoch dospelých sme traja dospelí a štyri deti. Nikto z nášho okolia s tým nemal problém, podporovali nás," tvrdí Leo. Trojica svoj život dokumentuje na spoločnom instagramovom účte, kde pravidelne pridávajú rôzne fotky a videá.

Podľa nich je aj v ich vzťahu klasická partnerská žiarlivosť, avšak všetko sa snažia vyriešiť. "Tiež sa veľa rozprávame o našej budúcnosti," hovoria. Podľa nich je úplne prirodzené nasledovať svoje srdce. Život v trojici bola teda pre nich prirodzená voľba. "Nikto nám nedáva žiadne negatívne komentáre. Všetci chápu, že žiť s tými, ktorých milujeme, je prirodzené," dodal muž na záver.