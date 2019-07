Zaľúbenci boli spolu od 17 rokov, priznanie po svadbe všetko zmenilo: Zamilovali sa do tej istej ženy!

Rosie Haley (24) a jej manžel Ty (23) sa dali dokopy ako 17-roční tínedžeri, o rok na to už boli svoji.

Veci však nabrali úplne iný spád, keď mladá študentka a čašníčka svojmu mužovi pred dvoma rokmi priznala, že je bisexuálka a chcela by sa zoznámiť so ženou. Pár to však vyriešil šalamúnsky - na zoznamovacej aplikácii Tinder si objekt túžby vyhliadli spolu. Keneshia (23) ich ihneď zaujala a po pár týždňoch s ňou šli každý zvlášť na rande a obaja sa do nej zamilovali.

Rosie and Ty dievčinu požiadali, aby s nimi mala vzťah v trojici a ona súhlasila. Minulý rok bol Ty, ktorý je členom ozbrojených síl, na misii na Strednom východe. Keď viedol so svojim partnerkami videočet cez Skype. Rosie pred jeho očami požiadala Keneshiu o ruku. Vo februári sa mladík vrátil a požiadal ju aj on. Trojica by sa chcela zosobášiť budúci rok.

,,Byť vo vzťahu v trojke znamená viac lásky, viac pochopenia a viac odvahy," cituje The Sun Keneshiu, ktorá priznala, že si museli s partnermi vyjasniť viac vecí. ,,Ide o veľa kompromisov, napríklad, kam si mám dať oblečenie, keď bol šatník robený pre dvoch."

,,Keď ma Ty požiadal, aby som sa stala jeho manželkou, moje srdce sa chvelo vzrušením a povedala som mu, že by som si ho zobrala každý jeden deň, keby to chcel," spomína. Jeho manželka Rosie nežiarlila. ,,Ja som bola zas veľmi nervózna, keď som ju požiadala o ruku. Plánovala som to celé mesiace, aby to vyšlo na jej narodeniny," hovorí.

Mladá žena priznáva, že niekoľko jej príbuzných, vrátane starých rodičov, ich vzťah v trojici odmieta a Keneshiu nechcú prijať. ,,Polyamória je legálna forma vzťahu a nie je na nej nič zlé ani amorálne. Všetci sa navzájom veľmi, veľmi milujeme. Nie je to sexuálny alebo náboženský, ani žiadny iný kult," bráni ich Rosie.