Stretnutie v obchode obrátilo ich manželstvo naruby: Pár si po 17 rokoch okorenil vzťah ďalšou ženou

Zamilovali sa na škole a strávili spolu 17 rokov. Všetko sa zmenilo jedným stretnutím v obchode.

Simon (31) a Jodie (30) z austrálskeho mesta Perth spečatili svoju lásku po desiatich rokoch vzťahu. Manželmi boli 7 rokov, keď si Jodie uvedomila, že ju priťahujú aj ženy. Jej srdce si získala 31-ročná Natasha Bee, s ktorou sa stretla pri nakupovaní spodného prádla. Nevinné priateľstvo sa časom zmenilo na lásku. Namiesto rozvodu sa trojica rozhodla vyskúšať nezvyčajný vzťah.

Manželia spolu s Natalie začali tvoriť trojicu v januári 2019. Ich vzťah je síce šťastný, no Simon pripúšťa, že to medzi nimi niekedy poriadne škrípe. "Začiatky vôbec neboli jednoduché. Najmä kvôli žiarlivosti. Ja to vnímam ako štyri rožné vzťahy. Jeden medzi mnou a Jodie, medzi Tash a Jodie, potom ja a Tash a napokon všetci traja. Každý z týchto vzťahov potrebuje starostlivosť a svoj vlastný čas," prezradil pre portál The Sun.

Natasha a Jodie sa zoznámili v obchode so spodným prádlom. "Tash má talent, ktorým zdvíha ženám sebavedomie. Po niekoľkých stretnutiach som sa s ňou zoznámil aj ja. Všetci sme sa hneď spriatelili," spomína Simon. Manželia sa rýchlo stotožnili s novým usporiadaním vzťahu, no rodina a priatelia to nedokázali pochopiť.

"Uvedomili sme si, že monogamný vzťah je len sociálny konštrukt. Zistili sme, že takto máme omnoho viac lásky a podpory. Takýto typ vzťahu však nie je pre každého," dodal. Trojica teraz uvažuje nad spoločným smerovaním budúcnosti. "Našim plánom do budúcnosti je, aby sme boli všetci spolu šťastní tak dlho, ako je to možné, a aby to fungovalo."