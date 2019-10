Slovak Open sa konečne dočkal: Tenisti si u nás prilepšia o rekordný balík!

Štyria slovenskí tenisti majú istú účasť v hlavnej súťaži jubilejného 20. ročníka turnaja Peugeot Slovak Open, ktorý sa uskutoční v bratislavskom Národnom tenisomcom centre - AXA aréne.

Na základe umiestnenia v rebríčku ATP sa priamo kvalifikoval Norbert Gombos a trom domácim hráčom udelil Slovenský tenisový zväz (STZ) voľnú kartu. Nechýba medzi nimi ani trojnásobný víťaz tohto podujatia Lukáš Lacko. Naopak, v hlavnom meste Slovenska bude chýbať obhajca minuloročného triumfu Alexander Bublik z Kazachstanu.

"Keď som videl zoznam hráčov, ktorí sa prihlásili na Peugeot Slovak Open, bol som milo prekvapený. Nepamätám si, že by sme mali 15 hráčov z elitnej svetovej stovky. Trošku ma mrzí, že chýbajú niektorí slovenskí hráči. Martin Kližan podľa mojich informácií ukončil sezónu a Andrej Martin uprednostnil antukové turnaje v Južnej Amerike," povedal na stredajšej tlačovej konferencii generálny sekretár STZ Igor Moška.

Bratislavský turnaj patrí do kategórie ATP Challenger Tour, jeho celková dotácia je 114 800 eur a víťaz si pripíše do rebríčka 110 bodov. "Ide o najvyššiu dotáciu v histórii tenisového podujatia na území Slovenska. V roku 2019 sa v sérii Challenger Tour udialo niekoľko zmien, pričom tou hlavnou je, že hlavná súťaž sa hrá v 48-člennom zložení. Nie som s týmto formátom úplne spokojný, keďže sa hrá len štvorčlenná kvalifikácia a tým pádom dostanú menej priestoru slovenskí tenisti. Musíme to však rešpektovať," zhodnotil Moška.

Okrem Lacka dostanú na základe voľnej karty šancu v hlavnom "pavúku" aj Lukáš Klein a Alex Molčan. Turnaj Slovak Open má za sebou úspešnú históriu. Svedčí o tom fakt, že sa tu predstavili Tomáš Berdych, Novak Djokovič, Juan Martín del Potro, Dominik Hrbatý či Karol Kučera. Navyše, v roku 2019 nie je vylúčená ani účasť výborne hrajúceho Filipa Poláška vo štvorhre.

Zaujímavosťou je, že úvodných trinásť ročníkov prinieslo zakaždým iného víťaza. Jediným viacnásobným šampiónom turnaja Slovak Open je Lukáš Lacko, ktorý nenašiel premožiteľa v rokoch 2011, 2013 a 2017. Okrem rodáka z Piešťan uspeli pred domácimi fanúšikmi aj ďalší piati slovenskí tenisti - Karol Kučera (2001), Dominik Hrbatý (2005), Michal Mertiňák (2006), Martin Kližan (2010) a Norbert Gombos (2016).