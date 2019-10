Veľké prekvapenie na turnaji v Linzi: Víťazka Gauffová má len pätnásť!

Iba 15-ročná americká tenistka Cori Gauffová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA v rakúskom Linzi.

V nedeľňajšom finále zdolala lotyšskú súperku Jelenu Ostapenkovú v troch setoch 6:3, 1:6 a 6:2.

Gauffová je najmladšia víťazka podujatia WTA od roku 2004, keď Češka Nicole Vaidišová triumfovala v uzbeckom Taškente. Pre mladú Američanku je to premiérový titul na okruhu WTA. Tenistka Rybáriková odložila koniec kariéry: Oddychuje a zariaďuje svoj dom

Gauffová, ktorá tento rok prekvapila už postupom do osemfinále na Wimbledone, sa pritom dostala do hlavnej súťaže ako "lucky loserka", keďže vo finále kvalifikácie prehrala s Nemkou Tamarou Korpatschovou. V pondelok sa prvýkrát v kariére dostane do najlepšej stovky rebríčka WTA.

dvojhra - finále: