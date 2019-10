Dominika Gottová nemôže Bohdalovej zabudnúť, čo povedala na pohrebe: Ostrá reakcia herečky!

Má za sebou jedni z najsmutnejších dní vo svojom živote. Herečka Jiřina Bohdalová (88) po pohrebe dobrého kamaráta Karla Gotta († 80) sa následne navždy rozlúčila aj s kolegyňou Vlastou Chramostovou († 92). Napriek smútku, ktorý momentálne prežíva, našla dosť síl, aby sa vyjadrila ku kritike za svoj smútočný prejav na pohrebe maestra.

Tá sa zniesla hlavne zo strany najstaršej Gottovej dcéry Dominiky (46), ktorá otvorene priznala, že slová herečky ju sklamali.

"Veľkým sklamaním bol prejav Jiřiny Bohdalovej, ktorá hovorila o dvoch dcérach, ale ja a Lucie sme tiež jeho deti. Úplne na nás zabudla. Premýšľala som potom, že nie sme brané ako rodina. S Luckou sme to síce neriešili, ale mám pocit, že ju to tiež zasiahlo. Bolo mi to vážne ľúto a bolelo ma to," priznala Blesku Dominika, na stranu ktorej sa pridala aj časť fanúšikov.

Jiřina Bohdalová sa bráni, že na svoj prejav sa poctivo pripravovala. "Je hrozné, čo sa teraz deje. Ako ma každý naháňa. Uvedomte si, koľko mám rokov," uviedla pre extra.cz naštvaná Bohdalová tým, že k svojmu príhovoru sa už nebude vracať. Herečka pre iný portál uviedla, že Dominika s ňou na kare nehovorila a nič jej nepovedala.

"Ja by som sa jej ospravedlnila, ale nič mi nepovedala. Bohužiaľ som si to uvedomila, až keď som to čítala. Nebolo to ale myslené zle. Viem, že to bola chyba, ale bohužiaľ sa stala. Nechápem ale, že sa to tak rozoberá. Ja som tej reči dala toľko síl. Absolvovala som to so začínajúcim zápalom pľúc a teraz sa na mňa útočí. Stačilo pritom jedno slovo a ja by som sa jej ospravedlnila," uviedla pre expres.cz Bohdalová. Pre web eXtra.cz následne dodala: "Pre Karla som urobila maximum."