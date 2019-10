Zronená dcéra Dominika po pohrebe Gotta († 80) neskrýva rozčarovanie: Sklamanie z Bohdalovej!

Najstaršiu dcéru Karla Gotta Dominiku (46), ktorá žije vo Fínsku, smrť otca zdrvila.

Na sobotný pohreb prišla do Prahy iba na otočku, no stihla denníku Blesk poskytnúť exkluzívny rozhovor. Pohreb zvládala len s vypätím všetkých síl. ,,To, aké to bolo emocionálne silné, predčilo všetky očakávania. Boli momenty, kedy som si myslela, že to nezvládnem," priznala otrasená dcéra.

Keď kráčala za rakvou, potrebovala dokonca pomoc. ,,Najprv som išla sama, ale zatackala som saa chytil ma Luckin (nevlastná sestra, pozn. red.) manžel, potom sa ma ujala ona. Bez nich by som asi nedošla. To tie emócie. Bol to ten najťažší moment celého dňa," vysvetlila Blesku.

Na pohrebe mala prejav Gottova blízka priateľka, herečka Jiřina Bohdalová. Denníku Dominika otvorene povedala, že ju osobne jej slová veľmi sklamali. ,,Veľkým sklamaním bol prejav Jiřiny Bohdalovej, ktorá hovorila o dvoch dcérach, ale ja a Lucie sme tiež jeho deti. Úplne na nás zabudla. Premýšľala som potom, že nie sme brané ako rodina. S Luckou sme to síce neriešili, ale mám pocit, že ju to tiež zasiahlo. Bolo mi to vážne ľúto a bolelo ma to," netajila Dominika.

Dve dospelé dcéry Dominiku a Lucii má Gott každú s inou ženou a nikdy spolu nežili. S manželkou Ivanou a ich spoločnými dcérami Charlotte Ellou a Nelly Sofiou bývali vo vile na Bertramke.