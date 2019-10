Dcéra Gotta († 80) Dominika po pohrebe: Vdova Ivana s ňou takmer neprehovorila

Po dvojňovej rozlúčke so slávnym spevákom Karlom Gottom († 80) bleskovo odcestovala jeho najstaršia dcéra Dominika (46) späť to Fínska, kde žije so svojím manželom Timom (53). Do Česka prišla vo štvrtok podvečer plná žiaľu za milovaným otcom.

Jej srdce však malo dostať ďalšiu ranu počas príhovoru Karlovej kamarátky Jiřiny Bohdalovej (88). Dominika tak odchádzala z Česka so slzami v očiach a úlomkami spomienok na otca, ktorý bol pre ňu celý život bezpečným prístavom.

Dominika, najstaršia dcéra Gotta, sa zúčastnila sobotnajšieho pohrebu. V Katedrále sv. Víta sedela v spoločnosti Ivany Gottovej, mladších sestier Nelly a Charlotte a taktiež vedľa sestry Lucie. Gott svoje deti miloval rovnako a bezhranične. Dominika bola na otca silno naviazaná, a to aj napriek tomu, že si prešli turbulentným obdobím najmä v časoch, keď bola závislá od alkoholu a liekov. Keď jej Karel oznámil krutý verdikt lekárov, nechcela tomu veriť. „Neverila som, že zomrie. Priebežne mi volal on aj Ivana a informovali ma o jeho zdravotnom stave. Stále som verila, že sa z toho dostane,“ priznala blondínka v rozhovore pre Blesk.

Poslednú rozlúčku, na ktorej bola sama bez manžela, znášala veľmi ťažko. „Keď som sa dozvedela, že táto chvíľa príde, bála som sa jej. To, ako to bolo pre mňa emocionálne silné, prekonalo moje očakávania. Boli momenty, keď som si myslela, že to nezvládnem,“ vyznala sa Gottová, ktorá však podľa svojich slov veľkú podporu ostatnej rodiny nepocítila, a to dokonca ani od Ivany, s ktorou takmer neprehovorila. A to aj napriek tomu, že do Prahy pricestovala už vo štvrtok. „Nebol príliš čas spolu hovoriť. Videli sme sa len v sobotu na pohrebe. Vlastne som nehovorila ani so sestrami. Bolo to naplnené emóciami,“ doplnila.

Sklamala ju Bohdalová

Ťažkých momentov pre ňu bolo viac. „Veľkým sklamaním bol prejav Bohdalovej, ktorá hovorila len o dvoch dcérach, ale ja a Lucie sme tiež jeho deti. Ako keby na nás úplne zabudla. Premýšľala som potom, že nie sme brané ako rodina. S Luckou sme to síce neriešili, ale mám pocit, že ju to tiež zasiahlo. Bolo mi to naozaj ľúto a bolelo ma to," povedala bez servítky Gottová, ktorá má k sestre Lucii veľmi blízko. Práve ony sa držali za ruku počas vynášania Karlových pozostatkov z katedrály. „Najskôr som išla sama, zatackala som sa a chytil ma Luckin manžel. Potom sa ma ujala aj ona. Bez nej by som nedošla."

Odignorovali ju?

Po tom, ako sa skončila zádušná omša v katedrále, rodina sa pobrala do krematória, kde dali milovanému Karlovi úplne posledné zbohom. „Odprevadili sme otecka na tej úplne poslednej ceste,“ uviedla Dominika, ktorá sa potom následne presunula s rodinou do luxusného hotela v centre Prahy na smútočnú hostinu. Ako však dodala, necítila sa tam komfortne. „Nikto sa tam so mnou nerozprával, rýchlo som odtiaľ odišla a stretla sa s kamarátkou z detstva,“ uzavrela Gottova dcéra.