Obézna žena po zmenšení žalúdka trpela, vážila len 32 kíl: Z toho, čo nasledovalo sa jej mama nedokáže spamätať

Mamička sa obávala, že obezita ju pomaly zabije, preto vyhľadala odborníka a nechala si zmenšiť žalúdok. Krok, ktorý ju mal zachrániť, bol napokon tým najhorším rozhodnutím v jej živote.

Kimberley Wall vážila pred zákrokom, ktorý podstúpia v roku 2008, 146 kilogramov. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov prešla z jedného extrému do druhého a schudla na necelých 32 kíl. Bývalá zdravotná sestra dokázala zjesť iba dve sústa jedla a bola taká slabá, že sotva vstala z postele alebo chodila.

Lekári sa snažili mamičku troch detí zachrániť, no neúspešne. Kimberley zomrela v nemocnici Fairfield v Manchesteri, píše portál The Sun. O život 44-ročnej Britky bojovali celé týždne. Testy ukázali, že pre podvýživu jej zlyháva srdce . Presnú príčinu smrti mala odhaliť pitva. Podľa patológa prebehol zákrok na zmenšenie žalúdka v poriadku, komplikácie nastali až neskôr.

Kimberley sa začala prejedať potom, ako v 18 rokoch potratila. Po rokoch sa jej problém vymkol spod kontroly a stala sa obézna. Vyvinuli sa u nej rôzne zdravotne komplikácie a tak sa rozhodla ísť pod nôž. "Viem, že to bol drastický krok, ale skúšala som už asi všetky diéty bez úspechu. Postupne som sa dostala z bodu, keď som bola príliš tučná do bodu, keď som príliš slabá a podvyživená," vyznala sa v rozhovore pár rokov pred smrťou. "Myslela som, že po operácii budem mať život, po akom som snívala. Je to však omnoho horšie ako predtým. Ledva dokážem niečo zjesť. Ľutujem, že som podstúpila operáciu na zmenšenie žalúdka. Priala by som si, aby som to nikdy neurobila," dodala.

Kvôli bolestiam žalúdka sa šesť rokov opakovane vracala do nemocnice, kým ju odovzdali do rúk špecialistom. "Na klinike tvrdili, že má poruchu príjmu potravy, ale to nie je pravda. Ona sa snažila jesť," povedala nešťastná mama Muriel. "Potom už bola len pripútaná na lôžko. V jednu noc nám zavolali z nemocnice a povedali, že jej stav sa zhoršil. Zomrela skôr, ako sme stihli vôbec prísť," zaspomínala si na najhorší deň v živote.