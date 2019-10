Danielle nechcela byť len tučnou družičkou na svadbe otca: Zo 140-kilovej ženy je dnes sexi kosť

Predstava, že si na svadbu svojho otca ako družička oblečie šaty veľkosti 26, ju veľmi znepokojovala.

Obchodná asistentka Danielle Richmondová (27) z mesta Lossiemouth v Škótsku bola odhodlaná spraviť všetko pre to, aby znížila svoju hmotnosť. To, že so svojou váhou potrebuje niečo urobiť, si prvýkrát uvedomila, keď sa z dovolenky vrátila s bolesťou na hrudi. S hmotnosťoz 139 kilogramov okamžite navštívila svojho praktického lekára.

„Bola som plachá, prestala som chodiť na verejnosť. Vždy som sa obávala toho, čo si ľudia myslia, nenávidela som myšlienku vidieť ľudí," povedala Danielle. "Bola som na tom tak zle, že som jedla len to, čo bolo po ruke, nevládala som ani vyjsť schodmi, lapala som po dychu. Všetky kolegyne v práci sa mi smiali za to, že som taká neschopná," smutne poznamenala.

Po týchto okolnostiach a pred blížiacou sa svadbou jej otca sa Danielle v apríli 2017 rozhodla pripojiť k programu Slimming World. "Nechcela som byť len tučnou družičkou na jeho svadbe, chcela som tam ísť sebavedomejšia," povedala. Vzdala sa tak rýchlych jedál, sladkostí a šumivých nápojov, bez ktorých si nevedela prestaviť ani jeden jediný deň. Namiesto toho začala variť, aby vedela, čo má v jedle. Nevzdala sa však svojej obľúbenej pizze a diétnej koly, no napriek tomu svoju postavu vyformovať dokázala.

Dnes Danielle, ktorá je súčasťou bežeckého klubu, dvakrát do týždňa odbehne najmenej 5 kilometrov, váži o 57 kilogramov menej a kupuje si o 6 konfekčných veľkostí menšie oblečenie. "Nemôžem uveriť, že som zhodila toľko kilogramov, nebolo to ľahké, ale bola som skutočne odhodlaná," teší sa zo svojej hmotnosti Danielle. Na záver dodala, že sa cíti oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým a je nadšená z toho, že môže nosiť džínsy a plavky, ktoré nikdy predtým na sebe nemala.