Na svoje telá sa už nemohli pozerať! Zaľúbenci schudli tak extrémne, že ich ani nespoznáte

John Clark (39) a jeho priateľka Charlotte Deniz (34) z anglického mesta Bolton schudli spolu neuveriteľných 95 kilogramov. Neutrácali však peniaze na drahé superpotraviny, ale rozhodli sa pravidelne si variť. Jedno jedlo ich vyšlo len niečo cez 68 centov.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Dvojica chcela svetu ukázať, že po prepracovaní jedálnička sa dá schudnúť zdravým spôsobom, a to všetko v rámci nízkeho rozpočtu. Podarilo sa im to jednoducho tým, že si svoje jedlo plánovali. Charlotte zhodila 40 kilogramov, zatiaľ čo jej priateľ dal dole neuveriteľných 50 kilogramov, uvádza portál Metro.

Dvojica si svoj jedálniček dopredu starostlivo plánuje a jedlá si pripravujú do krabičiek na raňajky, obedy i večere. Mesačne na jedlo minú len niečo cez 150 eur a ich plán na chudnutie je jednoduchý – základ je, aby malo každé jedlo iba 400 kalórií. Charlotte a John nejedia len fádne šaláty, ale pochutnávajú si na zdravších verziách typických jedál. Každú nedeľu strávia pripravovaním jedál na celý týždeň približne 6 hodín, a tak sa už počas týždňa nemusia obťažovať varením.

„Pripravujeme si všetko úplne od nuly a jeme všetko, čo nám chutí. Nie je to diéta. Zbožňujeme všetko, čo jeme, a užívame si každé zahryznutie. Niekedy to je náročné, pretože v nedeľu strávime hodiny varením. Avšak počas týždňa nevaríme vôbec. Ide o diétny plán, ktorý nám umožňuje jesť všetko, čo chceme. Varíme veľmi dobré jedlá a povedal by som, že ide o najlepšiu stravu na svete,“ povedal John, ktorý teraz váži 85 kilogramov.

John s týmto štýlom varenia začal ešte predtým, ako sa stretol s Charlotte a ona sa veľmi ochotne pridala. Kvôli jeho strave založenej najmä na hamburgeroch, sendvičoch s klobásou a krčmových obedoch ho všetci volali „tlstý John“. Nehovoriac o tom, že denne dokázal prijať 4 000 až 5 000 kalórií. V 23 rokoch išiel na prehliadku k svojmu obvodnému lekárovi, pretože mal problém s kúpou oblečenia a ten mu oznámil, že je extrémne obézny.

„Sedel som v aute zúfalý, osamelý a rozplakal som sa. Dostal som niekoľko letákov o tom, čo by som nemal jesť, avšak nepovažoval som to za dostatočnú pomoc. Nevedel som, kde začať. Zistil som, že je to naozaj ťažké,“ povedal John. Spočiatku cvičil päťkrát týždenne a podarilo sa mu zhodiť niekoľko kilogramov.

V roku 2017 spoznal Charlotte, ktorá nenávidela to, ako vyzerá. A tak sa k jeho štýlu jedálnička ochotne pridala a v zhadzovaní kilogramov pokračovali spolu. Venovali sa príprave jedál, ktoré boli zdravšie, priateľské k rozpočtu a tiež veľmi chutné.