Fotky, ako sa Ivana lúči s Karlom pri kontajneri, pobúrili fanúšikov: Krematórium reaguje!

Bola to krásna rozlúčka s maestrom. Takmer 50-tisíc fanúšikov sa mu v piatok osobne poklonilo v paláci Žofín, o deň neskôr boli aspoň na diaľku svedkami dojímavej zádušnej omše v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade.

Keď už sa zdalo, že fanúšikovia budú spomínať na pohreb zbožňovaného Karla Gotta († 80) so slzami na krajíčku, objavili sa fotografie spred motolského krematória. Práve tam bol spevák odvezený hneď po pohrebe na spopolnenie. Na poslednej ceste ho sprevádzala manželka Ivana (43), dcérky Charlotte Ella (13), ktorá ale situáciu neuniesla a k rakve otecka už nešla, jej sestra Nelly Sofie (11) a staršie Gottove dcéry Dominika (46) a Lucie (32).

Čo fanúšikov pobúrilo, bolo prostredie, ktoré bolo podľa nich nedôstojné. "Najčiernejšiu bodku urobilo bohužiaľ motolské krematórium. Oni veľmi dobre vedeli, že to posledné rozlúčenie prebehne u nich na dvore. To nemohli schovať tú rozmotanú hadicu na pravej strane vchodu krematória? To nemohli upratať alebo aspoň zavrieť ten smetný kôš, spod ktorého tečie hniloba a v ktorej sú vence a krabice z predchádzajúcich pohrebov? Alebo aspoň natiahnuť plachtu? Tu si dovolili nechať rozlúčiť maestrovu rodinu?“ napísal pán P. do redakcie Blesku s tým, že je mu do plaču. A nebol zďaleka jediný.

Po kritike sa rozhodlo celú situáciu vysvetliť samotné motolské krematórium.

"V okamihu, keď prišiel pohrebný voz s pozostatkami Karla Gotta, obradná sieň bola prázdna. Vedľa nej je miestnosť, kde sa so zosnulými môže rozlúčiť najbližšia rodina," cituje Blesk zamestnancov krematória. "Rozlúčka pozostalých s Karlom Gottom pri rakve, ktorá následne prebehla v zadnej časti areálu, bola však neplánovaná a úplne spontánna," obhajujú sa.

Podľa nich nie je obvyklé, že by sa niečo podobné konalo bežne, a preto nie je dvorček ich zariadenia pre tieto činnosti akokoľvek uspôsobený.