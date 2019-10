Pobúrení fanúšikovia Karla Gotta († 80) hromžia na krematórium: To bolo naozaj neúctivé!

V piatok a v sobotu žilo Česko rozlúčkami s nezabudnuteľným Karlom Gottom.

V piatok sa s ním lúčila verejnosť na pražskom Žofíne, k jeho rakve sa dostali desaťtisíce fanúšikov. Hoci museli predtým aj hodiny čakať v dlhom rade, organizáciu si pochvaľovali, ohúrila ich tiež krásna výzdoba.

Taktiež dôstojne a s patričnou pompou prebehol sobotný obrad v katedrále sv. Víta, ktorý bol len pre pozvaných. Po ňom rakvu s ostatkami speváka previezli do pražského krematória Motol. Tam prišla Gottovi dať zbohom len najbližšia rodina, pri truhle sa vystriedali vdova Ivana s mladšou dcérou Nelly či najstaršia dcéra Dominika. A práve tento záver spevákovej pozemskej cesty leží fanúšikom v žalúdku!

Ako si všimol Blesk, nepáči sa im, že Gottove ženy sa s ním lúčili v prostredí, ktoré bolo podľa nich nedôstojné. ,,Najčiernejšiu bodku urobilo bohužiaľ motolské krematórium. Oni veľmi dobre vedeli, že to posledné rozlúčenie prebehne u nich na dvore. To nemohli schovať tú rozmotanú hadicu na pravej strane vchodu krematória? To nemohli upratať alebo aspoň zavrieť ten smetný kôš, spod ktorého tečie hniloba a v ktorej sú vence a krabice z predchádzajúcich pohrebov? Alebo aspoň natiahnuť plachtu? Tu si dovolili nechať rozlúčiť maestrovu rodinu?“ napísal pán P. do redakcie Blesku s tým, že je mu do plaču.

Pani J. komentovala poslednú rozlúčku rovnako. ,,Z akého dôvodu sa odovzdávajú ostatky mŕtvych na otrasnom dvore hneď vedľa kontajnerov na odpadky?“ pýta sa a dodáva, že to bolo nedôstojné a organizátor si to mal predtým všimnúť. Blesk cituje aj reakcie zo svojho Facebooku. ,,Človek takého formátu by si zaslúžil posledné rozlúčenie s rodinou v dôstojnom prostredí a nie pri hrozných kontajneroch. Je to veľká hanba a je mi ľúto rodiny,“ napísala pani B. Komentár pridala aj pani M.

,,V krematóriu predsa býva miestnosť pre najbližších zosnulého na posledné zbohom. Mohli to mať niekde vo vnútri a nie takto vonku pri smetiakoch. Taký krásny obrad a takýto záver,“ cituje Blesk. Pohreb Gotta musel byť aj pre krematórium výnimočnou situáciou, keďže väčšinou sa obrad koná v priestoroch krematória a neskôr dôjde k spopolneniu. Omša za Gotta sa však konala na Pražskom hrade a pohrebné auto akoby krematóriu rakvu len odovzdalo. Práve na tejto pármetrovej vzdialenosti sa s Gottom lúčili najbližší.