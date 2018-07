Mladá žena nemôže mať sex: Dôvodom je chúlostivý problém, o ktorom nikto nehovorí

Mladá žena odhalila dôvod, pre ktorý nemôže mať sex.

Shelby Hadden je 25-ročná režisérka, ktorá rozoberá problémy pohlavia a identity. Vo filme sa však rozhodla priznať aj k svojmu problému, ktorý jej neumožňuje mať sex.

Ako 14-ročná sa prvýkrát pokúšala použiť tampón, no nedokázala to kvôli mimoriadne bodavej bolesti. Lekári jej nakoniec diagnostikovali vaginizmus, čo je náhle vznikajúci a vôľou neovplyvniteľný kŕč pošvy.

Vo svojom filme spomína množstvo návštev u doktorov a neúspešných vzťahov. Počas dospievania jej odborní radili relaxovať a priatelia odporúčali skúsiť alkohol. "Niektorí lekári ma odmietli vyšetriť, pretože som nebola sexuálne aktívna," hovorí Shelby.

Namiesto podpory jej ľudia dávali zlé rady a nedokázali sa do jej problému vcítiť. "Ležala som nahá pri partnerovi, verila som mu s mojím najväčším a najbolestivejším tajomstvom. A on sa mi vysmial do tváre," spomína nešťastná žena.

"Vaginizmus je dôvod, pre ktorý som nikdy nemala vzťah, nikdy nebola zamilovaná a nikdy nemala sex," uzavrela Shelby. Podľa Foxnews už roky chodí na terapiu, kde sa vyrovnáva s bolesťou a odmietaním.