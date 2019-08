Mary trpí nezvyčajnou chorobou: Už len pri použití tampónu prežíva peklo!

Mary Staud (25) z Texasu trpí ojedinelým syndrómom, kedy sa jej stiahne vagína, keď si do nej vloží nejaký objekt.

Jej choroba sa nazýva vaginizmus a diagnostikovali jej ho krátko na to, ako sa pokúsila prísť o panenstvo s jej mužom, Jamesom. Po svadbe sa deň na to snažili mať sex, no jej vagína bola ako „tehlová stena“. „Pripadala som si ako polovičná žena a trpela som depresiami,“ povedala Mary pre portál Dailymail.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kvôli jej chorobe sa jej raz vo vagíne zasekol aj tampón. Prvýkrát ho musela použiť na kresťanskom tábore. Skupina hrala na pláži volejbal a Mary dostala menštruáciu. Napriek nepohodliu a bolesti sa jej nakoniec podarilo tampón vložiť, no museli ju previesť do nemocnice, keď zistila, že sa jej nedá vybrať. V nemocnici jej dali niekoľko tabletiek na upokojenie a tampón sa podarilo vybrať.

V roku 2011 stretla Mary jej teraz už manžela Jamesa. Začali spolu chodiť a v roku 2014 sa zobrali. Kvôli jej kresťanskej výchove čakala Mary so sexom, dokým nebudú manželia. Na jej prekvapenie zistila, že sa jej vagína stiahne aj pri pohlavnom styku. Po pár mesiacoch intenzívneho skúšania sa rozhodla vyhľadať pomoc odborníka, ktorý jej diagnostikoval vaginizmus. Je to ochorenie, pri ktorom sa steny vagíny stiahnu. Zatiaľ nie je známe, prečo sa to deje, ale spája sa to väčšinou s traumatickou sexuálnou skúsenosťou, alebo s ľuďmi, ktorí veria v to, že sex je niečo hanebné a zlé.

Mary sa rozhodla nájsť čo najviac informácií o chorobe a ako ju liečiť. Spojila sa s odborníkom, ktorý ju naučil, ako si uvoľniť vaginálne svaly. Pomohlo to a Mary mohla mať prvýkrát sex so svojím manželom. „Náš sexuálny život sa zlepšil. Keď sa mi podarilo prekonať moju chorobu, mali sme sex skoro stále, teraz je to len raz za týždeň,“ povedala Mary. „Nebojte sa ozvať. Je veľa príbehov, kedy žena cíti pri sexe bolesť, ale boja sa o tom hovoriť s lekárom, či partnerom.“