Nechutný Ráž v ešte nechutnejšom klipe: Pomsta za FOTO s Kočnerovou prokurátorkou!

Návrat Elánu na scénu nadobúda smutno-trpké kontúry. Po roku a pol od vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice totiž Ráž v najnovšom klipe mieri spútanému novinárovi zbraňou na hlavu a chystá sa na popravu á la Islamský štát.

Je otázne, kto bude mať záujem takúto hudbu hrať a ako by Ráž spolu s Vašom Patejdlom (65) a Jánom Balážom (68) vysvetľovali tento svoj „umelecký počin" na polícii. Rážovi sa evidentne nepáčili fotky, keď bol s prokurátorkou Máriou Trstenskou pristihnutý pri spoločnom obede. Na ňom si spevák hrkútal s blondínkou v tuhom a intímnom objatí.

vyjadrila sa vtedy manažérka Elánu Karolína Halenárová. Jej slová potvrdil aj manažér Michal Čimera: „Tá žena je právnička, s ktorou SGT agentúra, vykonávajúca úlohy pre skupinu Elán, spolu s producentskou agentúrou MCP spolupracujú.“Na prokuratúre tvrdili, že nie je v žiadnom pracovnom vzťahu s Elánom a popierala to aj Trstenská. „Prešetrovali to, ale nebolo voči mne začaté disciplinárne konanie a neviem, za čo by malo byť,“ povedala vtedy s tým, že Ráža pozná asi 20 rokov a išlo o priateľské stretnutie.

Legende trvalo niekoľko mesiacov, kým zareagovala, výsledkom je odvčera nemiestny videoklip, v ktorom ukazuje násilie, ktorého aktérmi sú práve elánisti. „Páni, myslím, že si všetci uvedomujeme, že je najväčší čas na deratizáciu,“ hovorí vo videu Patejdlovi a Balážovi. Ráž mieri uneseným kľačiacim novinárom zbraňou na hlavu, čo navyše pripomína praktiky Islamského štátu. Na záver tohto skvostu vystrelí Patejdl iba z detskej pištole, pričom sa tomu všetci z hrdla zasmejú.

Páni v rokoch tak chceli byť na záver vtipní, no opak je pravdou. To všetko totiž vypustili na svetlo sveta iba rok a pol od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá otriasla celou krajinou.

Majú ich v zuboch

Vlna kritiky, ktorá sa spustila na elánistov zdvihla zo stoličiek aj rádiá, ktoré zastávajú rázny postoj tomuto dielu. Zhotovenie tohto počinu zaváňa trestnosťou aj podľa právnika a je možno len otázkou času, kedy si na Ráža a jeho bandu posvieti polícia. Od momentu, keď kapela zavesila svoju pesničku s videoklipom na youtube, okamžite zostali pod paľbou kritiky aj od fanúšikov. „Sorry, ale tak toto je fakt dno... to nikto nemal IQ na to, aby si uvedomil, že je to cez a stopol tento nápad?“ pýtal sa jeden z komentujúcich. A nebol sám.

Skončí kapela v rukách polície?

„Myslím si, že je najvyšší čas zavesiť gitarku na klinec, Jožko, alebo naozaj chceš, aby toto bolo to, na čo si ľudia budú spomínať, keď im spomenú Elán? Ľudia však pritvrdili.znela reakcia komentujúcej. Vyzerá to tak, že kapela to aj podľa ľudí skutočne prestrelila a svojou novinkou stratila veľké množstvo fanúšikov.

Nový Čas kontaktoval aj príslušné orgány, či sa videoklipom budú zaoberať. Podľa advokáta totiž mohli elánisti svojím videoklipom porušiť zákon. „Za určitých okolností by mohlo ísť o trestný čin nebezpečného vyhrážania § 360 TZ, v zmysle ktorého, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou tažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok,“ myslí si advokát Róbert Bános.

Iróniou v celom príbehu je aj skutočnosť, že po vražde Kuciaka došlo k rekonštrukcii vlády, kde pôvodne na post ministra vnútra navrhol premiér Peter Pellegrini syna speváka Elánu Jozefa Ráža ml. Kiska ho odmietol vymenovať s tým, že existujú prepojenia na bývalého ministra Kaliňáka. Nový Čas kontaktoval aj Elán. Vyjadrenie prisľúbili, avšak do uzávierky odpoveď neprišla. Reakcia na naše otázky neprišla do uzávierky ani od spoločnosti Warner Music Czech Republic, ktorá stojí za celým týmto „umeleckým počinom“.

Kto je Rážova "kamarátka" z fotiek?

Mária Trstenská pôsobí na Úrade špeciálnej prokuratúry a do povedomia verejnosti sa dostala vďaka dozorovaniu kauzy Mariána Kočnera. Zastupovala štát v známej kauze Glanc House, kde Kočner figuroval len ako svedok. Sudca ju pritom musel napomínať, aby sa Kočnera nezastávala. Prokurátorka pritom svietila aj v ďalšej Kočnerovej kauze - riešila podozrenia z daňových podvodov podnikateľa. V prípade prevodov hotelov na Donovaloch zastavila trestné stíhanie voči Kočnerovi. Po tom, čo Trstenskej odobrali spis a dostal ho na stôl iný prokurátor, tak začali voči podnikateľovi trestné stíhanie. Trestenská sa hájila tým, že postupovala podľa zákona.