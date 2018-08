Spevák Jožo Ráž: Tajomstvo rockerovej blondínky, prokurátorka z kauzy Kočner!

Všetko je inak! Nový Čas zverejnil exkluzívne fotografie, na ktorých ženatý líder Elánu Jožo Ráž (63) po veselo strávenom obede objíma dlhonohú blondínu v minisukni.

Zo záhadnej spoločníčky sa napokon vykľula prokurátorka Mária Trstenská, ktorá dozorovala v kauze obvineného podnikateľa Mariána Kočnera (55). Z jej funkcie teda vyplýva, že nemôže mať pracovné „bokovky“, inak by jej zamestnávateľ klepol po prstoch. Čo spolu prokurátorka a spevák riešia? Líder Elánu Ráž strávil minulotýždňové augustové popoludnie v spoločnosti sympatickej blondíny, s ktorou sa výborne zabával. Po tom, ako si spolu pochutnali na pizzi a veselo si pritom hrkútali, sa spoločne odobrali z reštaurácie.

„Je to naša právnička. Išlo o pracovné stretnutie,“ vyjadrila sa vo štvrtok manažérka skupiny Elán Karolína Halenárová. Jej slová potvrdil aj manažér Michal Čimera: „Tá žena je právnička, s ktorou SGT agentúra, vykonávajúca úlohy pre skupinu Elán, spolu s producentskou agentúrou MCP spolupracujú.“ Až po moment, kým dvojica opustila nenápadný podnik pod bratislavským Slavínom, by bola táto verzia pracovného stretnutia uveriteľná. Keď však spevák a jeho blondínka dojedli, rocker ju objal okolo pliec a ona mu to ochotne odplatila tým, že ho chytila okolo pása. V objatí si potom kráčali po ulici. Čo je však ešte dôležitejšie, vysvitlo, že na fotografiách je samotná prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Mária Trstenská.

Otvoriť galériu Ráž strávil na obede s Máriou necelú hodinku. Zdroj: tip

Každý tvrdí iné

O tom, že by zastupovala slávnu kapelu, však na prokuratúre vôbec nechyrujú. „Nie je v žiadnom pracovnom vzťahu so skupinou Elán a neposkytuje mu žiadne právne služby,“ povedala Novému Času na adresu Trstenskej hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Ak by vysvitlo, že má Trstenská popri práci prokurátorky ešte vedľajšie kšefty, mohlo by jej to poriadne zavariť. „Vedenie Úradu špeciálnej prokuratúry nedisponuje vedomosťou o tom, že by niektorý z prokurátorov vykonával takú pracovnú činnosť, ktorú má zákonne zakázanú. V prípade zistenia takýchto skutočností bude vedenie bezodkladne konať,“ dodala Tökölyová. Trstenská je pritom známou „firmou“. Bola dozorovou prokurátorkou v kauze obvineného podnikateľa Kočnera, ktorý sa aktuálne snaží dostať na slobodu po tom, čo ho Najvyšší súd posadil za mreže. Rážov manažment sa však pri zmienke o Trstenskej obrnil mlčaním a detaily údajného pracovného stretnutia tak nekonkretizoval. Do uzávierky nové stanovisko neposkytli.

Kto je Mária Trstenská

prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry

dozorová prokurátorka v kauze daňových podvodov Kočnera, ktorú riešila v jeho prospech

zaoberala sa aj prípadom Glance House, kde figuruje Kočner, a sudca ju napomenul, aby ho na pojednávaní, kde bol v pozícii svedka, neobhajovala

Trstenská ako dozorová prokurátorka riešila podozrenia z daňových podvodov Kočnera. Podporila verziu vyšetrovateľa Štefana Jombíka, ktorý podľa nej postupoval správne, keď Kočnera neobvinil v prípade prevodov hotelov na Donovaloch a zastavil vyšetrovanie. Ide o prípad vyplatenia vratiek vo výške 8 miliónov eur, pre ktorý Kočnerovi len pred pár dňami prokuratúra zaistila majetky. Trstenská sa odvolávala na daňový úrad, ktorý rozhodol, že odpočet bol vyplatený správne. Kočner však obchodoval s neznámym konečným užívateľom výhod v Londýne či rodinou z Líbye.

Na prípad sa nakoniec pozrel špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý rozhodnutie vyšetrovateľa zrušil. Kočnera neskôr obvinili aj v tejto kauze. Prokurátorka Trstenská pritom riešila aj iný prípad, v ktorom figuruje Kočner - a to bytovku Glance House. V nej podala obžalobu na developera Róberta Číža za podvod. Ten pre Denník N tvrdil, že to považuje za konanie v prospech Kočnera. Číža napokon sudca oslobodil, pričom na pojednávaní napomínal Trstenskú, aby sa nestavala do pozície obhajoby Kočnera, ktorý vystupoval ako svedok.

Po vražde Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice došlo k rekonštrukcii vlády. Zaujímavé je, že pôvodne na post ministra vnútra navrhol premiér Peter Pellegrini syna speváka Elánu Jozefa Ráža ml. Kiska ho odmietol vymenovať s tým, že existujú prepojenia na bývalého ministra Kaliňáka.