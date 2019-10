Slovenské rádiá odkazujú Rážovi po škandalóznom klipe jediné: Toto ti u nás neprejde!

Skladba plná tvrdých slov a deratizácie novinárov okamžite vzbudila rozruch aj v slovenských rádiách.

Ak si totiž Ráž aj so svojimi kamarátmi mysleli, že sa tento odpad bude hrať v nejakom éteri, rozhodne sa prerátali. Jožo, v rádiách si neškrtneš! „Fun rádio nebude vysielať pesničku Bulvárne krysy od skupiny Elán. Na webe Fun rádia sme klip zverejnili s tým, že je nevhodné takto vyjadrovať námietky proti práci bulvárnych novinárov. Špeciálne aj vzhľadom na to, že na Slovensku pred rokom prišiel pre svoju prácu o život novinár,“ povedal programový riaditeľ Marek Mikúšek.

A podobný názor má aj Rádio Expres. „Túto pieseň neplánujeme zaradiť do vysielania,“ reagoval PR manažér Igor Guttler. Ďalšie štyri rádia sa pridali. „Spoločnosť Rádio Services nemá v pláne hrať tento singel od skupiny Elán. Žánrovo táto skladba nezapadá do žiadneho z našich rádií,“ vysvetlil hudobný dramaturg rádií Vlna, Europa 2, Anténa Rock a Rádia Jemné Roman Juhás. „S touto konkrétnou skladbou hudobná dramaturgia Rádia Slovenska vo vysielaní nepočíta, ale má v pláne zaradiť z nového albumu Elánu do vysielania iné skladby,“ reagovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.