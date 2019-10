Liam Hemsworth v objatí s mladučkou blondínkou: Už má náhradu za Miley

Našiel si druhú! Herec Liam Hems­worth (29), ktorý je stále ženatý so speváčkou Miley Cyrus (26), má novú frajerku. Je ňou mladučká Austrálčanka Maddison Brown (22). Dvojicu prichytili v centre New Yorku, ako si vymieňajú náruživé bozky.

Liam a Miley to spolu ťahali od roku 2009.Svoj vzťah definitívne spečatili minulý rok v decembri, keď si povedali áno pred celou rodinou aj všetkými priateľmi. Vtedy to vyzeralo tak, že sú definitívne rozhodnutí prežiť spolu život.

Opak však bol pravdou. V auguste, po ôsmich mesiacoch manželstva, oznámili rozchod. Miley si už po pár dňoch začala s blogerkou Kaitlynn Carter (31) a teraz randí s hudobníkom Codym Simpsonom (22). Liama to vzalo oveľa viac. Dva mesiace odmietal vyjsť z domu a prežíval ťažké obdobie. Teraz však konečne našiel lásku. V New Yorku ho pristihli s austrálskou herečkou Maddison.

Ona ho chcela už dávno

Na hercovom vzťahu s herečkou je vtipné to, že ona bola do neho platonicky zaľúbená už nejaký čas. A nielen do neho, ale aj do jeho brata Chrisa (36). „Chcela by som mať sex s týmito bratmi, ale naraz. S oboma naraz,“ povedala Maddison v júni v americkej televíznej šou. Nuž teraz sa jej splnil sen aspoň sčasti.

Kto je Maddison? Otvoriť galériu Maddison Brown Zdroj: northfoto