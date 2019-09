Fešný herec si lieči zlomené srdce v Austrálii: Drsné detaily rozchodu s Miley Cyrus!

Herec Liam Hemsworth (29) je po rozchode s manželkou Miley Cyrus (26) zlomený a skrýva sa v rodnej Austrálii. O konci svojho vzťahu s americkou speváčkou sa pritom dozvedel cez Instagram.

Podľa priateľov bol ako obarený, keď si prečítal príspevok o konci manželstva, pretože ho o tom Miley neinformovala osobne. Ťažký šok a emočný otras rozdýchava dodnes. Je to tiež dôvodom, prečo krátko po oznámení rozchodu osobne požiadal o rozvod. Miley zverejnila správu o rozchode s Liamom 10. augusta. Jej fanúšikovia sa to tak dozvedeli skôr než sám Liam. Herec sa potom tri dni spamätával z ťažkého šoku a 13. augusta napísal, že sa s Miley nedávno rozišli a praje jej zdravie a šťastie.

Speváčka na to reagovala tým, že sa nechala nafotiť v dráždivých pózach s kamarátkou Kaitlynn Jenner v Taliansku. "On si celý čas myslel, že to budú schopní riešiť, ale všetky fotky s Kaitlynn to v ňom zabili. Liam pochádza z veľmi konzervatívnej rodiny a jeho rodina z toho bola v šoku. Hoci obaja s Miley hovorili o rozchode, rodina ho donútila, aby ihneď požiadal o rozvod," cituje hercovho kamaráta denník New York Post.