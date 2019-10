Dara spomína na spoluprácu s Karlom Gottom († 80): Bez neho by bolo všetko inak

Zlom, ktorý v živote malej školáčky Darinky nastal po naspievaní slávneho duetu Zvonky štěstí ju značne ovplyvnil. Nielenže jej táto spolupráca Karlom Gottom otvorila dvere do šoubiznisu, ale získala aj veľmi dobrého priateľa.

Ako píše portál extra.cz, na začiatky spolupráce si Dara (43) zaspomínala v jednej z relácií opisujúcej Karlov život: "Pamätám si na ten moment, kedy ma Jirka Zmožek objavil pre Čechy a pre Karla. Ten nápad vznikol v jeho hlave ... pamätám si, ako u nás doma zazvonil telefón a nasledovala prosba na mojich rodičov, či by súhlasili, aby som prišla do Prahy a naspievali sme spolu duet, slávny duet," vyjadrila sa speváčka.

Pre mladé dievčatko zo Slovenska to bola neuveriteľná príležitosť. Na toto obdobie, kedy stála po boku obrovskej hviezdy akou bol Karel Gott a ešte s ním aj spievala, si Dara s nadšením spomína. Vtedy sa pre ňu stal akýmsi hudobným otcom.

Maestro rovnako nešetril slovami chvály na Darinkinu adresu: "Zažili sme si so Zvonkami štěstí také krásne cesty, kedy sme išli v aute a spievali sme si. Ona bola báječná... spievala napríklad pieseň od Whitney Houston, ale tak moderne a štýlovo."

Dara by dnes nemusela byť tam, kde je, nebyť duetu Zvonky štěstí. Je to fakt, ktorého si je dobre vedomá a o tejto časti života hovorí ako o veľkom šťastí. "Viem, že bez neho by bolo všetko inak ... Neviem ako, ale inak, a som rada, že je to tak, ako to je," prezradila. Dara Rolins je dnes úspešnou umelkyňou aj vďaka tomu, že na sebe v mladosti tvrdo pracovala.

1. október sa pre speváčku stal veľmi tragickým dňom, nielen kvôli smrti Karla Gotta, ale opustila ju aj jej bývalá láska Petr Vlasák.