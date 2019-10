Zúfalá matka zdieľa FOTKY drogovo závislého syna: Desivé, ako sa zmenil jeho výzor za 7 mesiacov

Hrozivý príbeh vlastného syna sa rozhodla jeho matka použiť ako výstrahu pre iných.

Reč je o Američanke Jennifer Salfen-Tracy, ktorej 26-ročný Cody syn prepadol tvrdým drogám. Rozhodla sa podeliť o svoje trápenie a rovnako sa rozhodla jeho príbeh použiť na šírenie povedomia o nebezpečenstve drogovej závislosti u mladých ľudí. So svojimi myšlienkami zážitkami a poznatkami sa pravidelne delí s množstvom ľudí na sociálnych sieťach. Ako píše portál Ladbible, jej statusy dosahujú obrovské čísla zdieľanosti.

Boj mamy so závislosťou jej syna, ktorý momentálne žije ako bezdomovec v Las Vegas, sa odohrával vo viacerých etapách. Ako sama píše,napísala. Keď už to vyzeralo, že Cody sa vylieči a svojich démonov porazí, spadol do pekla závislosti znova. Jeho matka teraz tvrdí, že. Pri siahodlhom statuse uverejnila aj dve fotografie.a je na nej dobre stavaný mladý muž, ktorý vyzerá ako športovec.Vychudnutá postava a spálená koža, prepadnuté líca a jediná črta, ktorá mužovi zostala sú blond vlasy.napísala zúfalá matka na Facebook.