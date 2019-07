Žena vypila počas tehotenstva liter whisky: To, čo sa stalo jej dieťatku, je veľká tragédia

Dievčatko po narodení zomrelo na následky alkoholu, ktorý vypila jeho matka vo vysokom štádiu tehotenstva.

Rianna Marie Cameron (29) z americkej Minesoty bola obvinená zo zabitia dcéry po tom, akoDievčatko sa narodilo opité a neskôr zomrelo, v dôsledku toho, že matka vypila celý liter whisky, keď bola tehotná už 34 týždňov.

Dieťa mali nájsť pri nohách svojej matky s neprestrihnutou pupočnou šnúrou a fialovou tvárou, informuje britský denník Daily Mirror. K prípadu došlo ešte v decembri 2018. Privolaní policajti našli ďalšie dve deti vo veku 2 a 3 roky bez dozoru v miestnosti na prvom poschodí.

Potom začuli zhora mužský hlas a vydali sa do hlavnej spálne, kde zbadali dievčatko na spodku postele a zdalo sa, že už nedýcha. Muži zákona sa zúfalo snažili novorodenca zachrániť, no po odvoze do nemocnice bábätko v noci o 9:39 vyhlásili za mŕtve. Pitva odhalila, že dieťa zomrelo v dôsledku komplikácií akútnej intoxikácie etanolom a nepodporovaného pôrodu.

Dieťa sa narodilo s obsahom alkoholu v krvi 0,244 promile, čo je trojnásobok limitu pre vodičov vo väčšine štátov USA. Žene mala v krvi 0,21 promile. Polícii sa priznala, že vypila celý liter whisky. Prokurátori tvrdia, že ide o rekord v závislosti na alkohole a že juPri oboch tehotenstvách polícii tvrdila, že sa drží svojej liečby. Dieťa zomrelo iba 15 dní po druhom varovaní.