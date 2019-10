Vadala dostal 9 rokov basy za kokaín: Expartner Troškovej na Slovensku podnikal aj so smerákom

Pod Tatry sa tak skoro nevráti. Najznámejší podnikateľ talianskeho pôvodu Antonino Vadala (44) si najbližších 9 rokov posedí v base. Poslal ho tam benátsky súd za pašovanie kokaínu.

Vadalovmu podozrivému podnikaniu sa venoval vo svojom poslednom nedopísanom článku aj zavraždený novinár Ján Kuciak († 27). Polícia preto dokonca chvíľu pracovala s verziou, kde bol podozrivý aj Vadala, ktorý mal konexie na našom Úrade vlády.

Prvé vypočúvanie pôvodne 25 členov talianskej skupiny pašerákov kokaínu sa konalo 25. februára tohto roku. Pašeráci mali podľa vyšetrovateľov minimálne od decembra 2013 prevážať drogu z Južnej Ameriky do prístavu v Benátkach. Len od júna do decembra 2015 sa im podarilo prepašovať 600 kíl drog ukrytých v zásielkach s ovocím a krevetami.

Ak by sa uvedené množstvo podarilo predať na trhu, pašeráci by získali približne 60 miliónov eur. Súdny proces s previnilcami začal v septembri, obžalovaných bolo 18 ľudí a až 17 z nich poslal súd na dlhoročné tresty do basy. Spolu dostali takmer 200 rokov väzenia, z toho Antoninovi Vadalovi sa ušlo 9 rokov a 4 mesiace, hoci preňho okresná prokuratúra pre boj proti mafii pôvodne požadovala 11 rokov. Vadala sa môže voči trestu ešte odvolať.

Roky ho prehliadali

Kým ostatných členov pašeráckej skupiny zatkli už v roku 2015, Vadalu až v marci 2018 v Michalovciach na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Tajná služba SIS pritom dlhodobo upozorňovala členov našej vlády na pôsobenie talianskej mafie Ndrangheta na východe Slovenska. Vadalu si napriek tomu vzala polícia prvykrát poriadne do hľadáčika až v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Kuciak v nedokončenom článku poukázal nielen na Vadalove podozrivé biznis aktivity a poberanie agrodotácií, ale aj na jeho prepojenia na najvyššie miesta slovenskej politiky.

Osudová Trošková

Kuciak sa vo svojom poslednom texte venoval tomu, že pofidérny podnikateľ Vadala v minulosti založil spoločnosť s Ficovou štátnou radkyňou Máriou Troškovou. Ich vzťah však nebol iba obchodný. „Oni sa do seba zamilovali, nezačali ako obchodní partneri,“ povedala Novému Času Troškovej mama s tým, že vzťah trval asi dva roky a skončil, až keď sa Vadala oženil s inou. Antonino mal dobré vzťahy s vtedajším poslancom Smeru Viliamom Jasaňom.

Taliani s jeho synom dokonca podnikali. Bol to pravdepodobne Vadala kto Jasaňovi odporučil Troškovú za asistentku, čo sa však nikdy nepotvrdilo. O rok na to mu ju prebral expremiér Robert Fico a dal jej funkciu hlavnej štátnej radkyne, čo sa mu stalo v politike osudným. Trošková si dokonca s Vadalom telefonovala aj počas jej pôsobenia na Úrade vlády po boku Fica.

O ďalší rok na to sa za ňou a Ficom sťahoval aj Jasaň. Premiér ho vymenoval za riaditeľa kancelárie a tajomníka Bezpečnostnej rady štátu a získal bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa. Obaja skončili po vražde Kuciaka, no Fico sa ich pri odchode zastal pamätnou vetou, že „možno príde čas, keď sa budete musieť mnohým ľuďom ospravedlniť“.

Vadala na Slovensku