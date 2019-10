Očarujúce video ukazuje 31 najkrajších miest na Slovensku: O niektorých netušia ani najväčší patrioti!

Slovensko vie svojimi úchvatnými zákutiami prekvapiť aj skúsených turistov. Ak ste si mysleli, že ste už vo svojej rodnej krajine videli všetko, určite sa mýlite, stále je totiž čo objavovať.

Niektoré krásy Slovenska sú trochu zašité a treba si nájsť viac času na ich objavovanie. Je však isté, že pátranie po nich stojí za to. Duo slovenských turistov, ktorí fungujú pod názvom Hike The World sa tentokrát rozhodli ukázať 31 top miest, ktoré by mal vidieť každý Slovák.

Okrem tých najznámejších, ako sú Bojnický zámok, či Bratislava, poodkryli aj také, na ktorý sa bežný turista len tak nedostane. Video tak poslúži na rozšírenie si obzorov a tiež pre inšpiráciu tých, ktorí na slovenské "divy" nedajú dopustiť.

"Video zobrazuje Slovensko počas všetkých 4 ročných období. Existuje veľmi málo krajín, ktoré aj napriek takej malej rozlohe akú má Slovensko, ponúkajú takú rozmanitú prírodu, krásne mestečká, historické stavby, ľudovú architektúru a množstvo iných krásnych miest, ktoré sa oplatí navštíviť," povedal o videu jeden z jeho tvorcov Martin. Zozbierať zábery do videa trvalo dvojici 2 roky.

Toto je kompletný zoznam krás v poradí, v akom sú zachytené na videu:

1. Vrátna dolina, 2. Haluzická tiesňava, 3. Vlkolínec, 4. Čičmany, 5. Zázrivá, 6. Banská Štiavnica, 7. Hriňovské lazy, 8. Bratislava, 9. Košice, 10. Kremnica, 11. Lednica, 12. Slovenský raj, 13. Súľovské skaly, 14. Jelenia hora – Malé karpaty, 15. Oravský hrad, 16. Bojnický zámok, 17. Trenčiansky hrad, 18. Spišský hrad, 19. Betliar, 20. Hrad Divín, 21. Krásna Hôrka, 22. Zámok Halič, 23. Strečno, 24. Plavecký hrad, 25. Hrad Beckov, 26. Vysoké Tatry, 27. Telgárt, 28. Veľký Choč, 29. Malá Fatra, 30. Nízke Tatry, 31. Špania Dolina