Neobjavené krásy len kúsok od dovolenkového raja Slovákov: Po tomto videu balíte kufre a kupujete prvé letenky!

Duo Hike the World sa tentokrát zamerali na trochu nezvyčajnú dovolenkovú destináciu. Hoci ju máme priamo pred nosom, zatiaľ je Slovákmi relatívne neobjavená.

Do Chorvátska, či Bulharska cestuje každý rád. O Čiernej Hore však počujeme od Slovákov pomenej. Táto krajina má pritom tiež očarujúce pláže a okrem nich skrýva množstvo prírodných krás. Vo svojom videu to zhrnuli Martin a Mima z dua Hike the World. Tí vybrali 10 najkrajších miest, ktoré sa v Čiernej Hore oplatí vidieť.

"Aj keď Čierna Hora nepatrí k veľkým krajinám, na svojej malej rozlohe ponúka jednu z najrozmanitejších scenérii v Európe," prezradil Martin, ktorý dal na prvé miesto jazero Piva. Do desiatky sa mu však zmestilo aj pohorie Prokletije, na ktorom so svojou priateľkou zažili poriadnu turistickú krízu.

"Nie nadarmo je pohorie Prokletije pomenované v preklade ako 'Prekliate hory'. Keď sa vám podarí hneď prvý deň rozbiť displej na mobile, nájsť si bungalov, kde nejde ani elektrina ani voda a keď ju konečne spustia a vy si našampónujete hlavu, tak ju práve vtedy nadobro vypnú," opísal svoj najhorší zážitok, ktorý mal pokračovanie, "na druhý deň ste bez ubytovania, spadnete na túre do potoka, po ceste vás chytí búrka s krúpami, v reštaurácii vám po túre naservírujú pokazený rezeň a ďalší deň si oškriete auto o betónový múrik."

Do desiatky toho naj z Čiernej Hory zaradila dvojica zo Slovenska aj mesto Budva, Skadarské jazero, národný park Durmitor, komplex Sveti Stefan, Črno jazero v Durmitore, najväčší kaňon v Európe Tara, Kotorský záliv a rieku Črnojevicu.