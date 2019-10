Ako ovplyvní strata Gottove dcérky Charlotte Ellu a Nelly Sofiu? Tvrdý verdikt psychiatra

Spevák Karel Gott († 80) zomrel, zanechal po sebe štyri dcéry.

Tie najmladšie z manželstva s Ivanou, Charlotte Ella a Nelly Sofia, majú len 13 a 11 rokov. Je jasné, že pre také mladé dievčatká je smrť otca, ktorého ešte k tomu poznal celý národ, obrovskou ranou. Ako ich to môže ovplyvniť, zisťoval denník Šíp u známeho českého psychiatra Jana Cimického. ,,Vo veku 11 a 13 rokov sú to hotové osobnosti. Síce sú to ešte len adolescenti, alebo sa k tomu aspoň blížia, ale fakt je to pre ne jasné. Toto obdobie je ale veľmi citlivé a stratu ľudí v tomto období vnímajú veľmi bolestivo. Bude teda záležať na tom, ako sa celá táto situácia bude vyvíjať. Ten problém, ktorý to ovplyvňuje, je, že otecko bol taká významná osobnosť, že je najdôležitejšou témou, ktorá spoločnosti vládne,“ myslí si odborník.

Verí ich matke, že sa k situácii postaví správne. ,,Ivanka Gottová je múdra a dokáže deti od tohto ochrániť,“ povedal. ,,Ak bude situácia múdro riešená, tak to tie dievčatá zvládnu a rozhodne ich to nijako nepoškodí. Ide o to, že by mali pamiatku na otecka v sebe držať ďalej a viac menej to dokážu ustáť.“ Jasný názor má však Cimický v tom, že si dievčatá k prípadnému „novému“ oteckovi vzťah nájdu len ťažko. ,,Tu je to jednoznačná záležitosť. Ony môžu znovu niekoho vnímať ako človeka blízkeho, ale toto, čo ony prežívali a prežívajú, to sa nedá opakovať. Neprichádza to v úvahu,“ vysvetlil Šípu.