Srdcervúce svedectvo o piesni Gotta († 80) s dcérkou: Charlottka vedela, o čom spieva

Karel Gott († 80) stihol pred odchodom na večnosť zanechať dcérke Charlotte Elle (13) krásnu pamiatku – spoločnú pieseň Srdce nehasnou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Skladba žne úspechy, za 5 mesiacov si ju na Youtube prehralo 18 miliónov ľudí. Mnohí sa v komentároch vyjadrili, že pieseň chytí za srdce a znie, akoby sa otec s dcérou lúčil. ,,A teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě, než usnu, chci slyšet tvůj hlas,“ znie v piesni. ,,Ale v korunách vedou tisíce tras, na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou,“ spievajú maestro s dcérou.

Ako teraz pre extra.cz prezradil producent skladby a hudobník Lukáš Chromek, podľa neho si Charlottka uvedomovala význam a hĺbku piesne. ,,Viem, že Charlottka mala rešpekt k textu piesne. Vedela, o čom spieva a nebolo to pre ňu ľahké. Občas sme ju museli všetci povzbudiť, že je to len pieseň. Je to citlivá slečna. Povzbudzovali sme ju, aby skúsila viac verzií. Bolo pre ňu pritom z pochopiteľných dôvodov ťažké spievať práve takú pieseň dokola, čo je v štúdiu potrebné,“ povedal.

Jedným z hlavných autorov piesne je český spevák Richard Krajčo známy z kapely Kryštof. ,,Podľa mňa je dôležité, že Richardovi sa naozaj podarilo v texte vystihnúť všetko, čo bolo potrebné povedať. Keď som ten materiál počul v jeho demoverzii, tušil som, že by to mohlo byť veľké. Ale nikto sa samozrejme neodvážil domýšľať, že to bude Karlova posledná pieseň,“ povedal Chromek pre extra.cz.