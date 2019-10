Tajný plán Gottovej manželky odhalený: Po smrti speváka sťahovanie do Ameriky?!

Po smri Karla Gotta († 80) odišla jeho manželka Ivana s dcérkami za hranice.

Pravdepodobným motívom bývalej zdravotnej sestry mohlo byť uchrániť Charlotte Ellu (13) a Nelly Sofiu (11) od ruchu, ktorý po úmrtí legendy nastal. Vdova s deťmi sa vráti, aby stihla poslednú rozlúčku. Lenže ako píše extra.cz, jej priatelia tvrdia, že do Česka má prísť len na istý čas. Jej plánom má byť trvalý odchod z krajiny!

,,Ivana má úplne jasne naplánovanú budúcnosť. Vie, že by po Karlovej smrti nemala v Česku na ružiach ustlané. Už má vytvorené nejaké kontakty na Floride a dokonca už zisťovala, kam by tam prípadne dcérky mohli chodiť do školy,“ cituje portál dôveryhodný zdroj z okolia rodiny. Ďalšie zdroje naznačujú, že už počas Gottovho života si mala rodina v USA zabezpečiť nehnuteľnosť.