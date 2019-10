Slovenskom otriasa kauza operácie 15-ročného Lukáša s nádorom na mozgu: Čo ak stratíte dôveru k svojmu lekárovi?

Slovenskom otriasa kauza operácie 15-ročného Lukáša s nádorom na mozgu, u ktorého sa lekári nevedeli dohodnúť, kto ho bude operovať.

Situácia vyvrcholila vystúpením zúfalej matky pred médiami a riešenie prišlo až po zásahu ministerky zdravotníctva. Operáciu vykoná lekár, ktorého si rodičia vybrali. Je to tak však aj u bežného smrteľníka? Môžete si vybrať, kto vás bude operovať, alebo uvádzať do umelého spánku?

Vo všeobecnosti sme zvyknutí, že podľa miesta bydliska nájdeme pediatra, a keď potrebujeme odborné vyšetrenie, obvodný lekár nám vypíše výmenný lístok a aj nám povie, kde daného odborníka nájdeme. Ale čo ak tam ísť nechcete? Máte pocit, že sa správa bezcitne, je nekompetentný, alebo jednoducho máte známeho, ku ktorému chcete ísť.

Môžete si vybrať, kto vás bude operovať, alebo ktorý lekár bude pri vás počas pôrodu? „Lekár však nie je povinný zaradiť do svojej evidencie každého pacienta, ktorý o to požiada,“ informuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

Výber obvodného lekára

- každý má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti všeobecný lekár vás nemôže odmietnuť, ak patríte do jeho spádovej oblasti

- vybrať si môžete aj iného, ak vás ten prijme

- právny vzťah medzi vami a ním vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti dohoda so všeobecným lekárom sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov, nie kratšie

- ak zmeníte lekára, vašu zdravotnú kartu odovzdá pôvodný lekár novému

- poisťovni hlásia zmenu lekári, nie pacient

Kedy vás nemusia vziať

- odborný lekár alebo všeobecný, ku ktorému nepatríte, môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody, ak by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, alebo by pre osobný vzťah k vám nemohol byť objektívny

Výnimka

- všeobecný lekár nemôže dôvodiť pracovným zaťažením, ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v jeho spádovej oblasti

Odmietli vás neodôvodnene?

- môžete sa obrátiť na príslušný samosprávny kraj

- kraj to preverí a buď lekárovi uloží, aby vás vzal, alebo vám určí iného poskytovateľa

- žiaden zákon pacientovi nepriznáva právo na výber konkrétneho lekára

- ktorý lekár či zdravotnícky personál sa bude oňho starať, určí zdravotnícke zariadenie

Výber lekára v nemocnici

- žiaden zákon pacientovi nepriznáva právo na výber konkrétneho lekára

- ktorý lekár či zdravotnícky personál sa bude oňho starať, určí zdravotnícke zariadenie

Výnimka

Nemocnice umožňujú výber chirurga. Musíte o to písomne požiadať a zaplatiť. Musíte sa s konkrétnym doktorom dohodnúť. Ak by ste chceli odborníka z inej nemocnice, musí sa ešte aj on dohodnúť s nemocnicou.

Pozor!

Môžete sa dať ošetriť aj u lekára, ktorý nemá zmluvu s vašou poisťovňou. Musíte však poisťovňu vopred požiadať o súhlas. Bez jej súhlasu uhradíte náklady.

Zmena špecialistu

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR

Gynekológovia a stomatológovia majú určený zdravotný obvod a postup je rovnaký ako pri všeobecnom lekárovi. Uzatvorí sa nová zmluva a nový lekár si vyžiada zdravotnú dokumentáciu. Ostatní špecialisti tzv. rajón nemajú, pri ich návšteve je potrebný výmenný lístok od všeobecného lekára.

Medzi platené služby, teda tie, ktoré sú už nad rámec verejného zdravotného poistenia, patrí aj možnosť výberu operatéra, resp. pôrodníka v nemocniciach. V prípade zdravotných problémov si môže pacient vybrať najbližšiu ambulanciu pohotovostnej služby, resp. ústavnú pohotovostnú službu – aj mimo adresy svojho trvalého bydliska.

Komunikujte s poisťovňou

Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Pri hľadaní nového lekára vám pomôže váš príslušný samosprávny kraj (VÚC), prípadne vaša zdravotná poisťovňa, ktorá podľa výkonov a vyťaženosti vám môže odporučiť lekára. Lekár môže pacienta odmietnuť v prípade, ak by jeho prijatím prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, pretože má priveľa pacientov. Dohoda s novým lekárom začína platiť dňom jej akceptácie zo strany poisťovne. Ak vás ošetrí nový lekár pred akceptáciou dohody s poisťovňou, mali by ste za všetky úkony platiť, pretože zdravotná poisťovňa ich neuhradí.